Что такое Эль-Ниньо, и чем он грозит человечеству?

В СМИ все чаще говорят об Эль-Ниньо — климатическом явлении, эффекты которого могут затронуть всю Землю. Портал theconversation.com рассказал, что он из себя представляет, как работает и к чему стоит готовиться жителям прибрежных регионов.

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Периодическое аномальное течение в Тихом океане изначально обнаружили перуанские рыбаки в XIX веке. Они и назвали его Эль-Ниньо — или «малыш» на испанском, потому что течение часто приходило примерно к Рождеству. Онопроисходит, когда теплые воды из экваториальной части Тихого океана заменяют привычные холодные воды вдоль побережья Эквадора, Перу и севера Чили. Там океан обычно довольно холодный из-за течения Гумбольдта, которое движется с юга на север, и подъема прохладных глубинных вод.

Течения оказывают сильный эффект на окружающий мир. Можно, к примеру, взять чилийский город Антофагаста на Тихоокеанском побережье и Рио-де-Жанейро — на берегу Атлантического океана. Они находятся практически на одной и той же широте, тропике Козерога, но средние температуры моря у них очень разные. Примерно 18 градусов Цельсия в Антофагасте и 24 градуса — в Рио.

Для перуанских рыбаков прибытие теплого течения Эль-Ниньо означало исчезновение самой ценной и изобильной рыбы — анчоветы, которая предпочитает холодные, насыщенные планктоном воды.

В 1920-х британский физик и климатолог Гилберт Уокер сделал неожиданное открытие. Анализируя огромные объемы данных об атмосферном давлении, он обнаружил, что при повышении давления в южноамериканской части Тихого океана оно падает в северной Австралии и Индонезии — и наоборот. Другими словами, эти регионы планеты, несмотря на расстояние в тысячи километров, связаны между собой в плане атмосферного давления. Между ними сформировалась т.н. метеорологическая телесвязь.

Данное скоординированное колебание атмосферного давления назвали Южной осцилляцией, поскольку оно происходит в южной части Тихого океана. Но как между собой связаны морское течение и атмосферный феномен?

Эль-Ниньо не только пагубно влияет на улов перуанских рыбаков — оно также приносит с собой мощные ливни, которые проходят в засушливых частях Перу и на севере Чили, где расположена самая сухая пустыня на Земле. В 1957-1958 годах очень сильный Эль-Ниньо вызвал тропический ливень в одних странах, но жестокую засуху в Индии и других регионах юго-восточной Азии.

Инцидент мотивировал специалистов изучить феномен глубже. Так, в 1960-х норвежско-американский метеоролог Якоб Бьеркнес выяснил, что потепление южноамериканской части Тихого океана, вызванное Эль-Ниньо, связано с Южной осцилляцией. При ослаблении тропического антициклона на тихоокеанском юге воды в экваториальной части Тихого океана нагреваются и начинают движение к центральной Америке. Там течение разветвляется, в основном на юг, вдоль побережий Эквадора, Перу и Чили. Так и генерируется сам Эль-Ниньо.

Бьеркнес продемонстрировал, что атмосфера и океан тесно связаны друг с другом; что-то, что происходит в одной части климатической системы, способно подействовать и на другую. А сочетание названий двух компонентов дало официальное имя Эль-Ниньо — Южная осцилляция Эль-Ниньо.

На 1982-1983 годы пришелся самый сильный Эль-Ниньо в XX веке; он вызвал экстремальные погодные явления по всему миру, включая наводнения в Америках и засуху на северо-востоке Бразилии и Индонезии. А в средних широтах Европы, Азии и Северной Америки были необычайно теплые зимы.

С тех пор ученые заметили, что периодически температуры в экваториальных водах Тихого океана также показывали негативную аномалию — то есть, уровень был ниже обычного. В то же время, система высокого давления на тихоокеанском юге укрепилась. Сложилась ситуация, прямо противоположная Эль-Ниньо — ее назвали Ла-Нинья.

Если Эль-Ниньо приносит теплые воды и нестабильную погоду, то Ла-Нинья — холодные воды и большую стабильность в Эквадоре, Чили и Перу. Данные феномены формируют повторяющиеся циклы, хоть у них и нет каких-то фиксированных временных промежутков. Например, последний мощный Эль-Ниньо XX века был в 1997-1998, из-за чего Калифорнию сильно затопило.

Теоретически, супер Эль-Ниньо может привести к повышенной средней температуре по всей планете в 2026-2027. Как минимум на несколько десятых градуса выше ожидаемой нормы, учитывая текущие темпы глобального потепления. А в странах Анд, предсказуемо, пройдут сильные осадки, тогда как на юге США, в Азии, частях Австралии и Бразилии будет не менее сильная засуха. Повезет только Средиземноморью, поскольку там цикл Эль-Ниньо и Ла-Ниньи менее ощутим из-за географической специфики региона.

Как бы то ни было, явление, которое раньше считалось уникальным для перуанских рыболовных угодий, теперь известно как глобальное взаимодействие между атмосферой и океаном, чьи последствия могут быть катастрофическими даже для регионов в тысячах километров от их источника.