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Bloomberg: Apple выпустит юбилейный iPhone и AirPods с камерой в 2027 году

Газета.Ruиещё 2

Apple готовит в 2027 году юбилейную линейку смартфонов к 20-летию iPhone, AirPods со встроенными камерами и обновленный складной iPhone. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Раскрыты уникальные гаджеты Apple, которые выпустят в следующем году
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По данным журналиста Марка Гурмана, три продукта уже находятся на продвинутой стадии разработки. Их выход может сыграть важную роль для Джона Тернуса, который с 1 сентября займет пост генерального директора Apple. Масштабное обновление продуктового портфеля должно укрепить позиции компании на фоне усиливающейся конкуренции в сегментах искусственного интеллекта и носимой электроники.

Одной из наиболее ожидаемых новинок станут AirPods нового поколения со встроенными камерами. Предполагается, что камеры будут использоваться для анализа окружающей обстановки и взаимодействия с ИИ-сервисами Apple. Система сможет учитывать контекст происходящего вокруг пользователя для повышения точности работы Siri и других ИИ-функций. Кроме того, наушники получат световые индикаторы, сигнализирующие о передаче данных в облако, а также поддержку голосовой навигации.

Особое внимание будет уделено юбилейному поколению iPhone, которое выйдет к 20-летию смартфона Apple. Источники утверждают, что компания работает над практически безрамочным дизайном с закругленными краями дисплея. Новая линейка должна заменить будущие модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max и стать крупнейшим редизайном устройства за последние годы. Ожидается, что юбилейные модели и складной iPhone второго поколения будут оснащаться новым 2-нм процессором A21.

Также в течение следующего года Apple планирует представить несколько новых процессоров, созданных по передовым техпроцессам, и iOS 28, которая станет программной основой для нового поколения устройств.

Вместе с тем Apple продолжает развивать направление дополненной реальности. По данным Bloomberg, компания рассчитывает представить легкие умные очки под внутренним обозначением N50. Устройство должно стать конкурентом решений, предлагаемых компанией Meta (признана в России экстремистской и запрещена) в сегменте повседневных AR-аксессуаров. Параллельно рассматривается возможность выпуска умного кулона со встроенной камерой.

Ранее сообщалось, что в iPhone 18 Pro может облезать краска из-за алюминия.