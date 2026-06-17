Раскрыты уникальные гаджеты Apple, которые выпустят в следующем году

Apple готовит в 2027 году юбилейную линейку смартфонов к 20-летию iPhone, AirPods со встроенными камерами и обновленный складной iPhone. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным журналиста Марка Гурмана, три продукта уже находятся на продвинутой стадии разработки. Их выход может сыграть важную роль для Джона Тернуса, который с 1 сентября займет пост генерального директора Apple. Масштабное обновление продуктового портфеля должно укрепить позиции компании на фоне усиливающейся конкуренции в сегментах искусственного интеллекта и носимой электроники.

Одной из наиболее ожидаемых новинок станут AirPods нового поколения со встроенными камерами. Предполагается, что камеры будут использоваться для анализа окружающей обстановки и взаимодействия с ИИ-сервисами Apple. Система сможет учитывать контекст происходящего вокруг пользователя для повышения точности работы Siri и других ИИ-функций. Кроме того, наушники получат световые индикаторы, сигнализирующие о передаче данных в облако, а также поддержку голосовой навигации.

Особое внимание будет уделено юбилейному поколению iPhone, которое выйдет к 20-летию смартфона Apple. Источники утверждают, что компания работает над практически безрамочным дизайном с закругленными краями дисплея. Новая линейка должна заменить будущие модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max и стать крупнейшим редизайном устройства за последние годы. Ожидается, что юбилейные модели и складной iPhone второго поколения будут оснащаться новым 2-нм процессором A21.

Также в течение следующего года Apple планирует представить несколько новых процессоров, созданных по передовым техпроцессам, и iOS 28, которая станет программной основой для нового поколения устройств.

Вместе с тем Apple продолжает развивать направление дополненной реальности. По данным Bloomberg, компания рассчитывает представить легкие умные очки под внутренним обозначением N50. Устройство должно стать конкурентом решений, предлагаемых компанией Meta (признана в России экстремистской и запрещена) в сегменте повседневных AR-аксессуаров. Параллельно рассматривается возможность выпуска умного кулона со встроенной камерой.

Ранее сообщалось, что в iPhone 18 Pro может облезать краска из-за алюминия.