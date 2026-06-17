Цифровой мозг для государств: как «Большой брат» вышел из тени

Palantir активизировалась в гонке технологических вооружений: компанию, которую в народе прозвали «Большим братом», уже называют архитектором новой эпохи алгоритмических войн. Она объединяет данные разведки, армии, полиции, спутников и тысяч других источников в единую систему принятия решений, передает РИА Новости.

В то время как большинство технологических компаний сосредоточены на коммерции и потребительских сервисах, сфера деятельности Palantir — оборонные заказы, госбезопасность и стратегическая инфраструктура.

Сегодня рыночная капитализация компании превышает 320 миллиардов долларов, штат — около 4,4 тысячи сотрудников. В первом квартале 2026 года выручка выросла на 85% — до 1,63 миллиарда долларов. Прогноз на год — около 7,65 миллиарда.

Основу бизнеса составляют четыре платформы: Gotham — для разведки и армии, Foundry — для бизнеса и медицины, Apollo — для обновления ПО в защищенных средах. AIP (Artificial Intelligence Platform) — главный драйвер роста — внедряет большие языковые модели в реальные процессы.

Конкурентное преимущество Palantir эксперты связывают не с алгоритмами, а с эксклюзивным доступом к закрытым массивам данных и многолетней интеграцией в инфраструктуру заказчиков. В эпоху искусственного интеллекта такие базы становятся стратегическим ресурсом, который невозможно воспроизвести из открытых источников.

Компания активно работает в военной сфере. Платформа Maven объединяет данные со спутников, дронов и радаров в единую картину поля боя.

Одним из основателей компании является Питер Тиль — сооснователь PayPal и первый внешний инвестор Facebook* (принадлежат компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). Сегодня Palantir строит инфраструктуру для принятия решений в самых сложных системах — от корпораций до армий и государств. В ближайшие годы можно ожидать появления аналогичных структур в других странах, говорится в материале.

* принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.