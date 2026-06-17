Найден минерал, который можно использовать для производства электроники

Исследование давно известного минерала доказало его перспективную ценность для отечественной электронной промышленности. Это ромбический кубанит, считавшийся до последнего времени второстепенной медной рудой.

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Как рассказала «МК» старший научный сотрудник лаборатории физических и химических методов исследования Института геологии и геохимии имени академика А.Н. Заварицкого Уральского отделения РАН Елизавета Панкрушина, минерал можно добывать в месторождении Талнах (Норильск). Из него и взяли материал для исследований. Так как раньше его совсем не ценили, то эта порода, как правило, оказывалась в шлаке. Строго говоря, ромбический кубанит - это тройной сульфид меди и железа. Специалисты решили исследовать свойства минерала. И оказалось, что не напрасно: проведя ряд экспериментов они выяснили, что он плохо проводит тепло, но при этом может стать проводником электричества. Дело в том, что большинство материалов, из которых делают современные детали для электронной техники, теряют много энергии в виде тепла. У кубанита такой проблемы нет.

Ученые УрО РАН и Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе РАН установили, что ромбический кубанит проводит электричество не только как обычный металлический проводник, но и с помощью магнитных колебаний. Правда, пока его не планируется добывать в промышленных масштабах. Размер исследованных ими фрагментов минерала — около 150 микронов. Для сравнения, диаметр самых толстых человеческих волос — около 100 микронов. Так что сейчас о широком применении материала речь не идет. Но в перспективе, если начнется целенаправленная добыча кубанита, он может помочь совершить прорыв в электронике. Будут созданы новые поколения сенсоров, элементов памяти и других устройств.