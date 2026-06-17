Найден минерал, который можно использовать для производства электроники

Ученые нашли минерал, который можно использовать для производства электроники
Исследование давно известного минерала доказало его перспективную ценность для отечественной электронной промышленности. Это ромбический кубанит, считавшийся до последнего времени второстепенной медной рудой.
Как рассказала «МК» старший научный сотрудник лаборатории физических и химических методов исследования Института геологии и геохимии имени академика А.Н. Заварицкого Уральского отделения РАН Елизавета Панкрушина, минерал можно добывать в месторождении Талнах (Норильск). Из него и взяли материал для исследований. Так как раньше его совсем не ценили, то эта порода, как правило, оказывалась в шлаке. Строго говоря, ромбический кубанит - это тройной сульфид меди и железа. Специалисты решили исследовать свойства минерала. И оказалось, что не напрасно: проведя ряд экспериментов они выяснили, что он плохо проводит тепло, но при этом может стать проводником электричества. Дело в том, что большинство материалов, из которых делают современные детали для электронной техники, теряют много энергии в виде тепла. У кубанита такой проблемы нет.
Ученые УрО РАН и Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе РАН установили, что ромбический кубанит проводит электричество не только как обычный металлический проводник, но и с помощью магнитных колебаний. Правда, пока его не планируется добывать в промышленных масштабах. Размер исследованных ими фрагментов минерала — около 150 микронов. Для сравнения, диаметр самых толстых человеческих волос — около 100 микронов. Так что сейчас о широком применении материала речь не идет. Но в перспективе, если начнется целенаправленная добыча кубанита, он может помочь совершить прорыв в электронике. Будут созданы новые поколения сенсоров, элементов памяти и других устройств.