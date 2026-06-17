В России оценили разгадку тайны Бермудского треугольника

Гипотеза британского ученого Ника Хачингса о тайне Бермудского треугольника имеет право на существование, но морские глубины еще слишком мало изучены. Об этом заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Бермудский треугольник — это область в Атлантическом океане, ограниченная Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. В этом регионе с необъяснимой частотой пропадали морские суда и самолеты. И по версии исследователя Ника Хатчингса, причиной исчезновений могут быть не какие-то таинственные явления или инопланетяне, а залежи магнетита — природного минерала с сильными магнитными свойствами, который влияет на технику и навигационные приборы.

По словам военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, магнитные аномалии действительно могут существовать в глубинах океана, но не стоит отрицать и другие факторы, в том числе военные разработки.

«Под водой скрыто гораздо больше, чем мы знаем. Мы, наверное, лучше изучили ближний космос, нежели подводный мир с его вулканами и глубинами. Более того, есть разработки, в том числе климатические и сейсмические, когда сдвиг тектонической плиты даже на пару сантиметров может вызвать цунами где угодно», — сказал Дандыкин.

По его словам, подобные опыты проводились еще в прошлом веке и могут вестись и сейчас. При этом море очень непредсказуемо: огромная волна может возникнуть даже при полном штиле, констатировал эксперт.

«Доля истины в магнитной версии есть, но эта сфера все еще крайне мало исследована. И вместо того чтобы тратить ресурсы на войны, человечеству стоило бы активнее изучать морские глубины», — заявил Дандыкин.

Ранее американские геофизики обнаружили загадочную структуру толщиной 20 км под земной корой, покрывающей океанского дно Бермудского треугольника. По их данным, аномалия реагирует на землетрясения, запускает загадочные и еще не изученные процессы. В частности, способствует высвобождению гидратов метана, скапливающихся на океанском дне.