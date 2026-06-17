В рассекреченных документах НАСА нашли упоминание базы пришельцев на Луне

В новой порции рассекреченных документов НАСА нашли упоминание базы пришельцев на Луне. Об этом пишет Daily Mirror.

Среди 72 новых файлов, которые власти США выложили на сайт Пентагона в пятницу, 12 июня, оказалась аудиозапись секретного совещания НАСА после завершения миссии «Аполлон-16» в 1972 году. В ходе полета американские астронавты в пятый раз высадились на поверхности спутника Земли и провели множество научных экспериментов.

Во время совещания сотрудники НАСА обсуждали лазерные измерения, гравитацию Луны и другие научные вопросы. В ходе разговора речь сначала зашла об «огромной дыре» рядом с кратером Ван де Грааф на обратной стороне Луны. Затем один из участников совещания сказал:

«Это может быть инопланетная база или что-то в этом духе. В любом случае на следующем слайде уже видимая сторона Луны».

Как отмечает издание, это было очень небрежное замечание, после чего ученые начали шутить по поводу «огромной дыры» на обратной стороне спутника.

Р

анее бывший сотрудник ЦРУ раскрыл расположение нескольких баз инопланетян, якобы скрытых на Земле. По словам отставного разведчика, в 1970-1990-х годах ему поручили следить за базами пришельцев у гор Хейс на Аляске, Зил в Австралии и Иньянгани в Зимбабве, а также в Пиренеях на границе Испании и Франции.