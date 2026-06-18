Россиян предупредили об опасности одного способа подключения техники

Подключение сразу нескольких устройств к одной розетке через тройники существенно увеличивает нагрузку на линию, рассказал заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники РТУ МИРЭА Арсений Буряков. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что электрическая сеть в квартире и разветвители рассчитаны на ограниченный ток. Если в один разветвитель собрать несколько мощных потребителей — чайник, обогреватель, микроволновую печь, кондиционер, зарядные устройства, — суммарная мощность может приблизиться к предельному значению и превысить допустимую нагрузку на контакты и проводку.

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«Главная опасность возникает в местах соединений. В тройнике ток проходит через дополнительные контактные группы, и каждое соединение обладает ненулевым сопротивлением. При высокой нагрузке часть энергии на этих переходных сопротивлениях превращается в тепло, и температура растет не в кабеле прибора, а именно в контактах. Если металлические пластины тонкие, из мягкого сплава или плохо прижаты, нагрев идет гораздо быстрее. Корпус начинает заметно теплеть, затем размягчается пластик, контакты окисляются, сопротивление увеличивается еще сильнее, и система может войти в режим самоускоряющегося перегрева, когда каждое новое повышение температуры ведет к дальнейшему росту потерь», — объяснил Буряков.

По словам эксперта, ситуацию усугубляют удлинители и тройники, подключенные друг к другу цепочкой. Каждый новый узел добавляет переходное сопротивление, ухудшает контакты и создает еще одну точку локального нагрева.

При высокой суммарной мощности на первом в цепочке разветвителе или розетке концентрируется весь ток, проходящий через остальные устройства, что резко повышает риск перегрева и выхода из строя, а также противоречит действующим нормам электробезопасности Арсений Буряков заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники РТУ МИРЭА

Кроме того, дополнительную нагрузку создают пусковые токи. Многие приборы, особенно устройства с электродвигателями и некоторыми типами электронных блоков питания, в момент включения кратковременно потребляют ток в несколько раз выше рабочего, отметил эксперт.

«В такие моменты контакты испытывают резкие тепловые удары: ток кратковременно поднимается выше номинального значения, а на участках с повышенным сопротивлением выделяется заметное количество тепла. Если при этом несколько энергоемких приборов включаются почти одновременно, локальный перегрев может нарастать очень быстро», — рассказал Буряков.

Эта опасность долго остается незаметной, предупредил он. Автоматический выключатель в щитке реагирует не на температуру внутри тройника, а на ток в линии: если ток формально остается в пределах допустимого или лишь слегка его превышает, защитный автомат может не отключить питание достаточно быстро. В результате перегрев развивается локально внутри разветвителя или розетки, а защита срабатывает только тогда, когда уже произошел заметный перегруз или короткое замыкание.

По словам эксперта, наибольший риск создают компактные разветвители без заземления и дешевые устройства с тонкими латунными или подобными им пластинами внутри корпуса. Такие конструкции хуже отводят тепло, быстрее теряют жесткость контакта и сильнее подвержены окислению.

«Безопаснее всего подключать мощную технику — обогреватели, микроволновые печи, кондиционеры, стиральные машины, холодильники — напрямую в стационарную розетку, не собирая несколько энергоемких приборов в одной точке питания. Если использование разветвителя или удлинителя все же необходимо, он должен иметь достаточный запас по току, быть сертифицирован по соответствующим стандартам и использоваться без "гирлянд" из последовательно включенных устройств», -— посоветовал Буряков.

Важно также регулярно проверять, не греется ли корпус разветвителя, не потемнели ли пластик и контакты, и при первых признаках повреждения или перегрева немедленно заменять устройство, добавил эксперт.

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