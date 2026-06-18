В России предложили новый способ передачи данных по оптоволокну

В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что ученые вуза разработали метод цифровой обработки сигналов для волоконно-оптических линий связи. Подход предназначен для снижения искажений при передаче данных на высокой скорости и больших расстояниях, пишет ТАСС.

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Проблема появляется из-за нелинейных эффектов в оптическом волокне и дисперсии, когда световой импульс меняет форму при распространении. Исследователи применили метод NFT, или нелинейное преобразование Фурье, который учитывает не только частотный состав сигнала, но и его взаимодействие со средой.

Технологию проверяют на линиях связи протяженностью в сотни километров. Ученые оценивают точность передачи и уровень ошибок, отмечая, что метод пока требует дальнейших исследований и не заменяет существующие решения, отметили в пресс-службе.