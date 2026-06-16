Ученых удивило то, кто на самом деле первым освоил сушу на Земле

Международная группа ученых впервые полностью восстановила эволюционное древо современных многоножек и пришла к выводу, что эти членистоногие появились на суше около 460 миллионов лет назад. Это означает, что они начали осваивать наземные экосистемы более чем на 80 миллионов лет раньше позвоночных животных. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Сегодня многоножки обычно ассоциируются с неприметными обитателями лесной подстилки, которые питаются отмершими растительными остатками. Однако именно они были одними из первых животных, сумевших приспособиться к жизни на суше.

Для исследования ученые проанализировали ДНК 82 видов многоножек и сопоставили полученные данные с информацией о 29 ископаемых находках. Особое значение имело изучение двух крайне редких групп многоножек, положение которых на эволюционном древе оставалось загадкой более ста лет.

Чтобы получить необходимые образцы, исследователям пришлось организовать экспедиции в Мексику и на Канарские острова. Одни из искомых многоножек достигают всего около сантиметра в длину и проводят почти всю жизнь под землей.

Генетический анализ позволил окончательно определить родственные связи этих загадочных животных и восстановить историю всей группы. Оказалось, что некоторые линии многоножек возникли значительно раньше, чем предполагалось ранее.

По оценкам авторов работы, первые многоножки появились около 460 миллионов лет назад — примерно на 35 миллионов лет раньше самых древних известных ископаемых представителей группы.

В тот период Земля выглядела совершенно иначе. Не существовало ни деревьев, ни цветковых растений, ни позвоночных животных на суше. Многоножки питались разлагающимися мхами, слизистыми образованиями и другими органическими остатками, участвуя в переработке веществ в первых наземных экосистемах.

Исследование также помогло установить время появления одной из самых необычных особенностей многоножек — химической защиты. Многие современные виды способны выделять токсичные вещества, отпугивающие хищников.

По мнению авторов работы, новое исследование не только заполнило один из последних пробелов в эволюционной истории многоножек, но и позволило лучше понять, как формировались первые наземные экосистемы Земли, подготовившие почву для появления более сложных форм жизни.