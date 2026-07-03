Почему британцы так любили ездить на курорты в XIX веке?

Хотя эмоциональное и психическое выгорание может показаться сугубо современным концептом, родившимся в век цифровых коммуникаций и долгой офисной работы, в реальности он не такой уж и новый. Нечто подобное знали даже в викторианскую эпоху — правда, под другим именем. Портал theconversation.com рассказал, как состоятельные викторианцы боролись с утомлением от работы.

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Викторианский доктор Чарльз Роут опубликовал цикл медицинских трактатов о переработке и «ментальном гниении», которые выходили между 1873 и 1888 годами. Хотя в те времена о выгорании говорили другим языком, ключевые опасения были теми же. В викторианскую эпоху утомление от работы было новинкой индустриализации, поскольку железные дороги и телеграфы сделали жизнь гораздо быстрее, чем когда-либо прежде.

Тем временем, в Америке невролог Джордж Бирд ввел понятие неврастении — недуга, связанного с перенапряжением нервов. Но в Британии переработка расценивалась как нечто мужественное, практически как орден отличия. Ее ассоциировали в первую очередь с ментальным напряжением среди профессионалов различных специальностей; и без того перегруженный рабочий класс не входил в число потенциальных пациентов.

Тем, кто страдал от чрезмерного утомления на работе, в основном рекомендовали один и тот же метод лечения — поездку на оздоровительный курорт, предпочтительно где-нибудь в Европе. Например, насладиться ведами французской Ривьеры, полюбоваться на чистое голубое небо, освободить голову от лишних мыслей. Особенно полезным такой отдых считался, когда его назначали докторам, чья работа была чрезвычайно напряженной.

Так, среди британцев популярным стал Ментон — курортный городок недалеко от Ниццы. По большей части, благодаря публикациям доктора Джеймса Генри Беннета, который популяризовал средиземноморский климат как благоприятный для отдыха. Беннет якобы изучил все курорты на побережье Средиземного моря и пришел к выводу, что Ментон предлагает оптимальные условия для реабилитации от выгорания.

На самом деле, Беннет был лидирующей фигурой в разработке т.н. медицинской климатологии — или течения, чьи сторонники верили, что многие недуги можно излечить или хотя бы купировать, просто переехав в место с правильным климатом. Отчасти это движение было реакцией на удушающий смог индустриальных городов: «грудные болезни», как их называли в те времени, действительно причиняли не так много проблем в чистом воздухе под голубым небом Ривьеры зимой.

Тогда решение Беннета воспринималось почти как революционное. Достаточно просто сбежать из душной больничной палаты в Англии на природу, чтобы греться под солнцем и дышать чистым воздухом. Никакие лекарства не нужны, ни молодым, ни старикам; последних можно выкатывать на инвалидных колясках в разные солнечные места.

Доктор Беннет рекомендовал тем, кто страдает от утомления на работе, проводить минимум три полных зимы на курорте — намного больше типично коротких поездок в спа XVIII века и современных коротких отпусков. Он делал акцент на концепции «полноценного безделья» — трудолюбивый профессионал должен был вести тихую, созерцательную жизнь, греясь на солнце. Даже королева Виктория привозила своего сына Леопольда, болевшего гемофилией, в Ментон.