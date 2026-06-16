Обнаружены следы космического каннибализма

Астрономы обнаружили убедительные признаки того, что звезда TOI-5882 в прошлом поглотила одну из своих планет. На это указывает необычно высокое содержание лития в ее атмосфере - элемента, который чаще встречается в планетах, чем в звездах.

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TOI-5882 расположена примерно в 1300 световых годах от Земли и относится к классу субгигантов. Сравнение ее характеристик с десятками схожих звезд показало, что концентрация лития в ней почти вдвое превышает типичные значения.

По словам исследователей, столь сильный литиевый сигнал трудно объяснить естественными процессами, происходящими внутри звезды. Одним из наиболее вероятных объяснений считается поглощение планеты, масса которой могла находиться в диапазоне от массы Земли до массы Нептуна.

Особый интерес вызывает то, что TOI-5882 еще не превратилась в красного гиганта. Обычно именно расширение звезды приводит к уничтожению близких планет. В данном случае астрономы рассматривают другой сценарий.

Согласно одной из гипотез, вокруг звезды обращается массивный коричневый карлик. Его гравитация могла нарушить орбиту планеты и заставить ее постепенно сблизиться со звездой, после чего она была поглощена.

Подобная судьба в далеком будущем может ожидать и Землю. По современным моделям, через несколько миллиардов лет Солнце превратится в красного гиганта и поглотит ближайшие к нему планеты.