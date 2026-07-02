Математическая красота Саграды Фамилии: что скрывает самая известная базилика Барселоны?

10 июня 2026 года прошло 100 лет со смерти Антони Гауди — архитектора знаменитой Саграды Фамилии, или Искупительного храма Святого Семейства. И хотя красота этого храма неоспорима сама по себе, она становится еще более захватывающей, если взглянуть на сооружение глазами математика. Портал theconversation.com рассказал о том, какие секреты таит математика Саграда Фамилии.

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Неудивительно, что цифра 12 играет важную роль в структуре церкви. Гауди задумывал Саграда Фамилию как синтез архитектуры и религиозного символизма, а 12 — важное число в Библии. Именно столько сыновей было у Иакова, племен — у израильтян и, конечно же, апостолов.

Но значение цифры 12 не только символическое. С точки зрения математики, 12 — число, особенно хорошо подходящее для определения пропорций, потому что у него много делителей. По факту, именно отношения между этими делителями задают большую часть пропорциональной системы базилики.

Так, габариты храма построены на цифре 12 и модуле 7,5 метров. Длина базилики составляет 90 м (7,5 х 12) при ширине в 60 м (7,5 х 8). Ширина центрального нефа — 45 м (7,5 х 6). Под апсом самый высокий свод сооружения — 75 м (7,5 х 10); за ним следует 60-метровый (7,5 х 8) трансепт, 45-метровый свод нефа (7,5 х 60), боковые своды высотой в 30 метров (7,5 х 4) и свод над хорами — 15 м (7,5 х 2).

Центральная башня достигает высоты в 172,5 м (7,5 х 23). Она увенчана крестом, который, в свою очередь, окружен четырьмя шпилями, посвященными евангелистам. Каждый из них имеет высоту 135 м (7,5 х 18).

138-метровая башня Девы Марии — вторая по высоте во всей базилике. Она увенчана 12-конечной звездой, которая стоит на трех опорах. Диаметр звезды составляет 7,5 м; она состоит из обычного додекаэдра с пирамидальными пятиугольными лучами.

Многогранники — еще один примечательный мотив башен Саграда Фамилии. Фасады четырех башен на фасаде Славы увенчаны додекаэдрами, башни на фасаде Рождества — нерегулярными октаэдрами, а башни на фасаде Страстей — усеченными кубами. При этом на каждой башне над этими многогранниками возвышается шпиль, посвященный одному из евангелистов. А на верхушке этого шпиля — икосаэдры с вмонтированными осветительными приборами, которые подсвечивают крест на центральной башне базилики.

Подвесные своды выступают одним из ключевых структурных элементов церкви, поскольку они эффективно смещают нагрузку, без необходимости дополнительной опоры. Их можно заметить в системе наклоненных колонн, которые держат своды внутренних нефов, а также на фасаде Рождества.

А внутри базилики встречаются четыре разных типа колонн. У каждой — округлое, полигональное основание в форме звезды, а сами колонны сформированы путем пересечения двух противоположных соломоновых колонн. Над ними — узлы, из которых произрастают ветви, похожие на ветки дерева.

У церкви есть и другие глубоко символические черты. Так, козырек над алтарем формирует гептагон диаметром пять метров, чьи семь сторон символизируют семь даров Святого духа. На фасаде Страстей расположен магический квадрат, сумма чисел в котором во всех рядах, колоннах и диагоналях равна 33.