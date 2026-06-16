Vivo раскрыла характеристики складного X Fold 6

Vivo раскрыла ключевые особенности своего нового складного смартфона X Fold 6. Устройство должно выйти до конца июня. Пока в Китае.

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Акцент у устройства на камере. Так, основной модуль получил 200 мегапикселей на сенсоре Samsung HPB (1/1,4 дюйма). За стабилизацию отвечает стандарт CIPA 4.5. Также впервые используется перископный телеобъектив с сертификацией ZEISS APO на базе сенсора Sony LYT-602. С помощью телеконвертера Vivo ZEISS G2 можно достичь фокусного расстояния до 200 мм. В телефоне установлен фирменный чип обработки изображений V3+.

Внутренний экран 8,02 дюйма на матрице Samsung M14. Пиковая яркость в 5000 нит доступна как внутреннему, так и внешнему экрану. Защита глаз подтверждена сертификатом TÜV Rheinland 3.0.

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Установлен процессор Dimensity 9500. Ёмкость батареи же, по слухам, составит 6900 мА·ч.

Работает всё под управлением OriginOS 6 Fold.