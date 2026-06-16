ИИ — катализатор или убийца? В Роскачестве объяснили, как превратить нейросеть в инструмент для роста

Когда человек полностью делегирует нейросети интеллектуальную работу — от написания текстов до решения сложных задач — не вникая в процесс и не проверяя результат, он добровольно отказывается от использования собственного мозга.

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В таком сценарии ИИ превращается из помощника в исполнителя, что ведёт к системным негативным последствиям:

Потеря навыка: человек перестаёт анализировать информацию и формировать собственное мнение. Рост ошибок: увеличивается количество невыявленных искажений и неточностей. Деградация на всех уровнях: в зону риска попадают школьники, которые не могут сдать экзамены без помощи ИИ, студенты с дипломами, написанными алгоритмами, и офисные сотрудники, теряющие инициативу и глубину анализа.

Чтобы избежать «интеллектуальной лени», Сергей Кузьменко сформулировал несколько ключевых правил работы с нейросетями:

Смена ролей: необходимо воспринимать ИИ как инструмент для проверки и дополнения собственных идей, а не как источник готовых решений. Сначала нужно сформулировать свой ответ, а потом сверить его с результатом нейросети. Запрет на копирование: никогда не использовать готовые ответы ИИ напрямую. Развитие логики: просить нейросеть объяснить логику своего ответа и привести источники — это тренирует критическое мышление. «Цифровые паузы»: периодически выполнять задачи без помощи технологий, чтобы мозг оставался в тонусе.

При правильном подходе, по мнению эксперта, нейросети могут стать мощным катализатором интеллектуального роста, пишет Газета.Ru. Их стоит использовать как тренажёр для анализа больших данных, поиска ошибок в собственной работе и генерации идей для дальнейшей самостоятельной проверки. В этом случае технология помогает учиться задавать правильные вопросы, а не просто получать готовые ответы.