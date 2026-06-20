77 тел без голов: тайна древнего народа в Словакии

Некоторые археологические находки ставят археологов в тупик. Именно это произошло во время раскопок в Словакии. «Рамблер» расскажет, какую загадку пытаются решить археологи и почему однозначного ответа пока нет.

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Где была сделана находка?

Речь идет о древнем поселении Врабле на юго-западе Словакии. Около 7000 лет назад здесь существовало одно из крупных поселений ранних земледельцев Центральной Европы. Оно датируется примерно 5250–4950 годами до нашей эры и относится к культуре линейно-ленточной керамики. Ее представители строили длинные дома, выращивали растения, разводили животных и оставили после себя характерную керамику с линейным орнаментом.

Само поселение во Врабле было необычно крупным для своего времени. Археологи выявили там более 300 контуров домов в трех соседних частях поселка. В отдельные периоды одновременно могли использоваться до 80 построек, что говорит о высокой плотности населения для раннего неолита.

Что именно нашли археологи?

Самая необычная часть находки связана с рвом, окружавшим одну из частей поселения. Еще в 2022 году исследователи начали обнаруживать там человеческие останки. Сначала речь шла о 38 скелетах, найденных на небольшом участке. Однако по мере продолжения раскопок число находок росло.

В итоге ученые сообщили как минимум о 78 людях. При этом 77 из них оказались обезглавленными. Череп сохранился только у одного ребенка.

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Необычным оказалось и положение тел. Они не были похоронены так, как это обычно делали в тот период. Скелеты лежали в разных позах: на спине, на боку, лицом вниз. Некоторые останки находились вплотную друг к другу или даже частично перекрывали соседние.

Какие версии случившегося?

Первой возникла версия о насильственной смерти. Тем более что для Европы того времени они не были редкостью. Поэтому сначала исследователи рассматривали самые очевидные объяснения: массовое убийство, казнь или какой-то жестокий ритуал. Подозрения усиливало и место находки. Останки лежали. во рву, который окружал часть поселения.

Однако новые данные заставили ученых усомниться в первоначальных версиях. Дело в том, что кости не показали очевидных признаков грубого обезглавливания. Более того, отсутствуют не только черепа, но и нижние челюсти. Это заставило исследователей предположить, что головы были отделены уже после смерти в рамках неизвестного обряда или другой погребальной традиции. Что именно происходило в поселении, исследователям еще предстоит выяснить.

По словам антрополога Катарины Фукс, первые данные говорят не о грубых насильственных обезглавливаниях, а о умелом удалении черепов. Она подчеркивает, что это важная разница. Насилие все еще нельзя полностью исключить, но пока находка не выглядит безоговорочным доказательством массовой расправы.

Что ученым предстоит узнать?

Работа с находкой продолжается. Ученым нужно определить возраст людей на момент смерти, биологический пол, возможные родственные связи между ними и происхождение. Для этого планируются остеологические, радиоуглеродные, изотопные и ДНК-исследования.

Также исследователи собираются подробнее изучить следы на шейных позвонках. Это поможет понять, как именно удаляли головы и происходило ли это вскоре после смерти. Также важны судебно-антропологические исследования процессов разложения: они могут показать, в каком состоянии тела попадали в ров.

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