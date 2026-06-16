Ученый усомнился в теории внезапной революции человеческого разума

Современные археологические и генетические данные не подтверждают популярную гипотезу о внезапном когнитивном прорыве, который якобы сделал Homo sapiens доминирующим видом около 50 тысяч лет назад. К такому выводу пришел исследователь Хью С. Граукатт, чья работа опубликована в журнале Archaeology International.

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Согласно выводам ученого, развитие современного человека происходило постепенно и не было связано с единственным переломным событием. Анализ материалов палеонтологии, археологии и генетики показал, что важные изменения возникали в разных регионах и в разное время, формируя сложную картину эволюции.

На протяжении многих лет широкое распространение имела теория «человеческой революции». Она предполагала, что около 50 тысяч лет назад люди приобрели современные интеллектуальные способности, что привело к масштабному расселению за пределы Африки. Однако археологические находки свидетельствуют, что многие признаки современного поведения появились значительно раньше. Речь идет об украшениях, костяных и каменных орудиях, использовании пигментов и организованных очагах.

Дополнительные аргументы в пользу постепенного развития дают генетические исследования и данные окаменелостей. По мнению автора работы, различные группы древних людей неоднократно разделялись, смешивались и вновь вступали во взаимодействие, внося вклад в формирование человеческих когнитивных способностей.

Отдельное внимание исследователь уделил проблеме датировки древних находок. Он отметил, что разные методы анализа способны давать существенно отличающиеся результаты. В качестве примера приводится фрагмент верхней челюсти из пещеры Мислия в Израиле, возраст которого в различных оценках варьируется от 70 до 190 тысяч лет.

Граукатт считает, что стремление объяснить происхождение человека одним решающим моментом чрезмерно упрощает реальную историю эволюции. По его оценке, развитие человеческого мозга, анатомии, технологий и культурных традиций происходило постепенно и представляло собой длительный процесс изменений, а не результат единственного революционного скачка.