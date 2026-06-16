Обнаружены неожиданно древние "корни" Алеутских островов

Российские, европейские и американские геологи обнаружили, что Алеутские острова и связанная с ними граница между Северо-Американской и Тихоокеанской тектоническими плитами появились неожиданно давно, более 56 млн лет назад. Время их появления совпадает с одним из самых масштабных потеплений в истории Земли, сообщила пресс-служба немецкого Центра океанических исследований Гельмгольца (GEOMAR).

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"Алеутские острова оказались связаны со значительно более древней тектонической историей, чем мы в прошлом предполагали. Кроме того, полученные нами данные указывают на то, что породивший их процесс запустил масштабный процесс перестройки тектонических плит в Тихом океане, который продолжался около 10 млн лет", - пояснил профессор GEOMAR Кай Эрнле, чьи слова приводит пресс-служба центра.

Ученые, в том числе исследователи из Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН и Института океанологии РАН, совершили это открытие при изучении образцов пород, которые были собраны со дна Тихого океана в окрестностях американских Алеутских островов и у российских островов Медный и Беринг из Командорского архипелага. В прошлом геологи никогда одновременно не изучали российскую и американскую часть этих архипелагов.

Для раскрытия истории формировании этих островов ученые измельчили собранные образцы пород и извлекли из них так называемые цирконы - тугоплавкие кристаллы, возникающие при "всплытии" магмы на поверхность. Структура этих частиц не меняется впоследствии, что позволяет определять возраст различных тектонических и геологических структур, замеряя доли изотопов свинца, аргона, тория, урана и ряда других элементов.

Проведенные учеными замеры неожиданно показали, что самые древние породы, извлеченные у берегов острова Медный и в окрестностях американского острова Атту, сформировались более 56 млн лет назад, в самом начале текущей кайнозойской эры. Это делает Алеутские острова почти на 10 млн лет старше, чем предполагали ученые в прошлом. Это радикально меняет историю того, как формировалась знаменитые вулканические островные дуги Тихого океана.

Также время формирования Алеутских островов совпадает с так называемым палеоценовым-эоценовым термическим максимумом, в ходе которого температуры на Земле повысились более чем на 5 градусов Цельсия всего за 10-15 тыс. лет, мгновения по меркам геологии. Это говорит в пользу того, что процесс формирования этого архипелага и связанной с ним границы между Северо-Американской и Тихоокеанской тектоническими плитами мог в теории породить это потепление, подытожили ученые.