Появилось семь рук? Как ИИ взвалит больше работы на сотрудников

В ближайшем будущем все мы будем работать за пятерых, а зарплату будем получать прежнюю. Об этом в пресс-центре НСН рассказал HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

© nsn.fm

«Знаете, какое будущее нас ждёт с этими нейросетями? Работать будем больше, а получать столько же! Ну, у вас же теперь появилось как будто семь рук — значит, вы можете за короткое время выполнять больше задач. Поэтому интенсивность нашего труда и выработка кратно вырастут, и объём задач на те же 160 часов увеличится, а зарплата останется на уровне оплаты труда одного сотрудника», — рассказал он.

Ранее Мурадян в пресс-центре НСН заявил, что зарплату в конвертах чаще всего платят строителям и работникам продуктовой розницы.