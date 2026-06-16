Создан нейроморфный чип, имитирующий зрение человека

Руководитель исследования профессор Сумит Валиа объяснил основную задачу так:

© Naukatv.ru

«Благодаря нашему изобретению стало возможным принятие решений в режиме реального времени, поскольку системе не нужно обрабатывать большие объемы нерелевантных данных, и ее работа не замедляется передачей данных на отдельные процессоры».

Результаты исследования опубликованы в авторитетном журнале Advanced Functional Materials. Первый автор работы, аспирантка Айшани Мазумдер, подчеркнула, что технология вдохновлена работой мозга:

«Нейроморфные системы зрения разработаны с использованием аналоговой обработки, аналогичной той, что происходит в человеческом мозге, что может значительно снизить количество энергии, необходимой для выполнения сложных визуальных задач, по сравнению с современными технологиями».

Где это можно применить

Разработчики видят будущее чипа в автономных автомобилях, роботах, которые работают без человека, и системах мониторинга в опасных или труднодоступных местах. Чип позволит быстро распознавать объекты, адаптироваться к меняющейся обстановке и работать долгое время без мощной внешней вычислительной инфраструктуры.

Возможные сферы — от обычного транспорта и промышленной инспекции до криминалистики и наблюдения в экстремальных условиях. Благодаря встроенной памяти устройство может «учиться» на опыте, как биологические системы.

Текущие результаты и планы

Пока чип успешно протестировали с ультрафиолетовым светом. Следующий шаг — расширить его возможности на видимый и инфракрасный диапазон, чтобы использовать в самых разных реальных сценариях.

Для создания чипа использовали современное оборудование нанофабрикации и микроскопии в лабораториях RMIT. Проект поддержали Австралийский исследовательский совет и Национальная вычислительная инфраструктура. Ученые надеются, что такой подход позволит создавать более компактные, быстрые и энергоэффективные системы искусственного зрения, которые будут ближе к тому, как работает человек.