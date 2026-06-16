ИИ выявил сотни скрытых землетрясений в Антарктиде

Искусственный интеллект обнаружил сотни ранее неизвестных землетрясений под Восточно-Антарктическим ледяным щитом. Подземные толчки происходили в неожиданных местах, а именно в центре тектонической плиты, вдали от ее границы. Исследование показало, что Антарктида более сейсмически активна, чем считалось ранее.

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Ученые провели анализ данных, полученных с 49 сейсмических станций за последние два десятилетия: один набор данных был собран с 2001 по 2004 год, а другой — с 2012 по 2015 год. Для их изучения использовали машинное обучение.

Нейросеть выявила 500 ранее неизвестных землетрясений примерно в 100 —150 километрах под ледником Дэвида, который простирается почти на 1100 километров и соединяет Восточную и Западную Антарктиду. Этот ледник сбрасывает в океан около 4% Восточно-Антарктического ледяного покрова, и за последние несколько тысяч лет он заметно истончился.

Землетрясения глубиной более 80 км называются землетрясениями средней глубины. Обычно они наблюдаются только на границах тектонических плит. Тем не менее, ив Антарктиде эти землетрясения происходили в центре тектонической плиты.

Ученые пришли к выводу, что землетрясения возникают там, где холодная, жесткая земная кора и верхняя мантия под Восточной Антарктидой встречаются с более теплыми, мягкими породами под Западной Антарктидой. Этот контраст создает резкое изменение тектонической силы.

Обнаруженные землетрясения обладали магнитудой от 1,6 до 3,5. Подобные землетрясения могут происходить и в других географических регионах и оставаться незамеченными, учитывая их небольшую магнитуду, сообщает Science.

Ранее под Антарктидой нашли гравитационную дыру. Она начала расти вместе с похолоданием климата.