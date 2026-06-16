Ученые отреагировали на запрет соцсетей в Британии

К началу следующего года Великобритания последует примеру Австралии и введет запрет на соцсети для детей до 16 лет. Эта мера призвана поставить благополучие детей выше прибыли технологических компаний. Неотвратимость ограничений вынуждает ученых ускорить изучение этого вопроса, пишет New Scientist.

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«У нас нет никаких доказательств ни за, ни против. Это совершенно неизведанная территория», — признает профессор Пит Этчеллс из Университета Бат-Спа, который сотрудничает с австралийским правительством, анализируя эффекты их запрета, и одновременно консультирует британские власти.

Главную роль в британских исследованиях играет Wellcome Trust, который уже вовсю проводит эксперимент IRL Trial в Брэдфорде. В нем участвуют около 4000 детей из 10 школ в возрасте от 12 до 15 лет. Они установили на телефоны приложение, отслеживающее использование соцсетей. У половины из них оно еще и ограничивает доступ к социальным платформам. Первые результаты будут обнародованы в середине следующего года — уже после вступления запрета в силу. Впрочем, Кэтрин Себастьян, глава отдела доказательств в Wellcome Trust, надеется, что полученные данные все равно помогут сформировать политику.

Эти исследования также дополнят существующие работы, основанные чаще всего на самоотчетах. Кроме того, те немногие интервенционные исследования, которые все же есть, часто слишком краткосрочны. «Если мы говорим о серьезных изменениях в психическом здоровье и тому подобном, двух недель недостаточно», — уверен Этчеллс.

Австралийский запрет начал действовать в декабре, так что оценивать его долгосрочные эффекты пока рано. Но как только подобные общенациональные запреты вступают в силу, проведение контролируемого исследования, когда одной группе людей дают доступ, а другой нет, становится невозможным. Кроме того, результаты масштабных исследований на всем населении до и после запрета невозможно отделить от прочих социальных факторов.

Срочные исследования

Wellcome Trust пригласил 14 исследовательских групп подать заявки на изучение влияния соцсетей на благополучие молодежи — часть из них или все получат финансирование. Они будут использовать разные подходы, чтобы собрать как можно больше данных, с конечной целью обобщить их и прийти к однозначному выводу.

Некоторые из этих исследований будут наблюдать за уже существующими группами участников и регулярно опрашивать их о психическом здоровье и самочувствии — до и после запрета. По словам Себастьян, это информативный, но жесткий подход. Другие предполагают моментальные оценки: участникам приходят сообщения с просьбой заполнить короткие опросники прямо на месте — так собираются данные иного рода. Третьи могут анализировать уже имеющиеся сведения, например, статистику госпитализаций или пропусков школы.

Времени мало, и исследовательница надеется, что некоторые результаты появятся довольно скоро после запрета, хотя они, скорее всего, будут неоднозначными. Запрет соцсетей может дать и положительные эффекты, и вызвать краткосрочные негативные последствия, ввиду потери онлайн-сообществ, которые служили поддержкой.

Влияние таких запретов, вероятно, будет меняться с годами и десятилетиями — по мере взросления сегодняшних детей и младших подростков без доступа к соцсетям.

«Это не окончательное решение, — полагает Себастьян. — Политика может меняться и в более долгосрочной перспективе, и вполне возможно, что результаты нашего исследования и других работ помогут корректировать ее шаг за шагом».

Запреты бесполезны

Одно из препятствий для исследований — и подрыв государственной политики — это возможность обходить запреты. Технологию распознавания лиц, призванную подтверждать возраст онлайн, можно обмануть с помощью скриншотов персонажей видеоигр, а VPN позволяют без труда показывать сайтам местонахождение в другой стране, где ограничений нет.

Опросы в Австралии, проведенные благотворительным фондом Molly Rose Foundation, показали, что 61% подростков 12–15 лет, у которых были аккаунты на запрещенных платформах до вступления запрета в силу, все еще имеют доступ к одной или нескольким из них. С учетом этих данных в организации считают, что для Великобритании было бы «крайне рискованной авантюрой» идти по тому же пути на данном этапе.