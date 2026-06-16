Роскосмос показал место приземления Терешковой

Роскосмос показал на спутниковом снимке место приземления первой женщины-космонавта Валентины Терешковой 19 июня 1963 года.

"19 июня Валентина Терешкова приземлилась в Баевском районе Алтайского края, ближайший населенный пункт сейчас - село Нижнепайва. Космонавт с позывным Чайка совершила 48 витков вокруг Земли на корабле "Восток-6", - говорится в сообщении.

Снимок был сделан с высоты около 483 км с помощью спутника "Канопус-В". На месте приземления в 1968 году был установлен памятный знак в честь полета Терешково