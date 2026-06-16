Астрофизики раскрыли возможную тайну медленного вращения Венеры

Расплавленные недра и последствия удара

Моделирование показало, что такие столкновения почти неизбежно приводят к формированию глобального океана магмы. Его глубина могла варьироваться от поверхностного расплавленного слоя толщиной около 100 километров до состояния, при котором расплавлялась почти вся мантия планеты.

По оценкам авторов, в наиболее экстремальном сценарии могло быть расплавлено до 99% мантии Венеры — слоя между ядром и корой. Если поверхность планеты эффективно излучала тепло, такой магматический океан мог сравнительно быстро остыть, но последствия удара сохранялись бы в структуре планеты.

Что это значит для современной Венеры

Сегодня Венера отличается экстремальными условиями: температура поверхности достигает 467°C, а атмосферное давление примерно в 92 раза выше земного. При этом планета вращается в обратную сторону, что делает ее уникальной среди крупных тел Солнечной системы.

Ученые также обсуждают, могло ли подобное столкновение повлиять на тектонику плит. Однако этот вопрос остается открытым. Отсутствие активной переработки углерода на Венере, по одной из гипотез, привело к ее нынешнему «разогретому» состоянию с неконтролируемым парниковым эффектом.

Почему вращение так важно

Как отмечает планетарный астрофизик Стивен Кейн из Калифорнийского университета в Риверсайде, вращение планеты напрямую влияет на распределение энергии в атмосфере и климатические процессы. Оно также связано с формированием облаков и потенциальной обитаемостью.

По его словам, история изменения вращения Венеры остается ключом к пониманию того, могла ли планета в прошлом быть более благоприятной для жизни.

Несмотря на новые модели, некоторые детали остаются неясными. Особенно это касается содержания воды во внутренних слоях Венеры. Если планета изначально была «сухой», это может объяснить ее эволюцию. Но если вода все же присутствовала, то сценарий развития становится значительно сложнее и пока не имеет однозначного объяснения.

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