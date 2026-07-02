Почему коров нельзя опрокинуть и другие мифы о жизни на ферме

Жизнь на ферме или в деревне порой разительно отличается от городской, из-за чего первая окружена рядом мифов. Иногда смешных, а иногда просто ложных. Портал popsci.com развеял самые популярные «сельские» мифы и рассказал, почему коровы стоят на ногах надежнее, чем кажется на первый взгляд.

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Коров нельзя «опрокинуть»

Среди жителей городов одно время была популярна шутка, которая гласит, что народ в деревнях любит забавы ради (обычно в нетрезвом виде) опрокидывать коров. Данный миф опирается на два заблуждения. Первое утверждает, что коровы якобы спят стоя, поэтому к ним можно просто подкрасться в поле. А второе — что человек может опрокинуть корову своими силами. Некоторые версии мифа также говорят, что опрокинутые коровы не могут подняться на ноги сами.

Но, конечно, это не более чем городская легенда. Даже на YouTube нет ни одного ролика, на котором кто-то бы успешно опрокинул корову. Не говоря уже о том, что это невозможно по объективным, научным причинам. Во-первых, коровы не спят стоя; если не дать им прилечь, то они попросту не смогут получить нужный организму быстрый сон. Научная работа от 2020 года, опубликованная в издании Journal of Dairy Science, заключила, что способность спать лежа — приоритетный комфорт для молочных коров, без которого их самочувствие может оказаться под угрозой.

Даже если представить, что коровы и впрямь могут спать стоя, появляется другая проблема — физика. Среднестатистическая корова на ферме весит примерно как три пианино, и даже небольшое пианино потребует совместной работы нескольких человек, чтобы поднять его. Опрокинуть такое животное можно, подействовав на него 1360 ньютонами силы, но обычный человек может выжать максимум 660.

Допустим, народной забавой занимаются три пьяных человека, которые (каким-то образом) смогли подкрасться к спящей стоя корове и изо всех сил толкнуть ее в правильной точке. Хватит ли этого усилия? Возможно, да, но корова в любом случае попытается восстановить равновесие и сгруппироваться. В таком случае трех человек будет мало — нужны будут уже пять или шесть.

Быки не ненавидят красный цвет

Пожалуй, этот миф можно отнести к категории телевизионных тропов, но тем не менее. В поп-культуре закрепился стереотип, что быки ненавидят красный цвет и готовы забодать любой объект, окрашенный в этот оттенок. Происхождение мифа вряд ли нуждается в справке: тореадоры часто размахивают красными тряпками, чтобы привлечь внимание животных.

Проблема лишь в том, что быки и коровы не различают красный цвет. К такому выводу пришла научная работа 1998 года, опубликованная в журнале Visual Neuroscience. Ее авторы обнаружили, что у коров дихроматическое зрение — то есть, у них всего два типа фоторецепторов. Для сравнения, большинство людей (за исключением дальтоников) — трихроматы.

По данным исследования, коровы могут видеть свет длиной волны до 555 нм; длина волны красного цвета — 620-750 нм. То есть, коровы физически не воспринимают этот оттенок. Почему тогда быки на корриде бегут на красные тряпки? Потому что тореадоры — мастера провокации, и они могут провернуть этот трюк с тканью любого цвета. Просто так уж вышло, что красный выглядит ярко и привлекает внимание зрителей.

Не каждый тюк соломы — сено

Между сеном и соломой есть большая разница, хоть они и похожи визуально. Сено — это высушенная трава, которую скот потребляет в пищу. А солома — сушеные стебли, оставшиеся после жатвы пшеницы и прочего зерна. Солома, в отличие от сена, несъедобна даже для животных, и используют ее в качестве материала для подстилки.

Почему в поп-культуре так часто путают солому и сено? Причина довольно очевидная — потому что люди, не росшие на фермах и в деревнях, не взаимодействовали ни с сеном, ни с соломой, и обычно используют оба слова как синонимы друг друга. Но есть и практическое объяснение. Тюки соломы обычно выглядят куда более аккуратными, чем тюки сена, и на камере они смотрятся лучше. Меньше пыли, проще работать с реквизитом на съемочной площадке.