Science: впервые составлена глобальная карта подземных грибных сетей

Международная группа исследователей впервые составила глобальную карту подземных грибных сетей, которые помогают растениям получать питательные вещества и играют важную роль в регулировании климата. Оказалось, что общая длина этих невидимых коммуникаций достигает примерно 110 квадриллионов километров — почти в миллиард раз больше расстояния от Земли до Солнца. Работа опубликована в журнале Science.

Речь идет об арбускулярных микоризных грибах — организмах, которые образуют симбиотические связи примерно с 70% всех видов растений на планете. Растения снабжают грибы органическими веществами, полученными в ходе фотосинтеза, а грибы помогают корням добывать воду и минералы из почвы.

Эти подземные сети состоят из тончайших нитей — гифов. Они пронизывают почву и фактически создают инфраструктуру, через которую перемещаются углерод, вода и питательные вещества.

Чтобы оценить масштабы этой системы, ученые проанализировали более 16 тысяч образцов почвы со всего мира. Затем они использовали алгоритмы машинного обучения, которые на основе климатических и экологических данных спрогнозировали плотность грибных сетей в районах, где измерения не проводились.

Дополнительно исследователи применили роботизированные методы визуализации и изучили более 300 тысяч живых грибных нитей, выращенных в лаборатории. Это позволило оценить не только длину, но и общую массу грибной инфраструктуры планеты.

Расчеты показали, что в верхнем слое почвы содержится около 300 мегатонн углерода, связанного с микоризными грибами. Это в четыре-шесть раз больше массы всех живущих на Земле людей.

По словам ведущего автора исследования Джастина Стюарта, в одной чайной ложке почвы может находиться до 10 метров грибных нитей.

Исследователи отмечают, что грибные сообщества остаются одной из наименее изученных частей биосферы. Многие регионы мира до сих пор практически не исследованы, поэтому опубликованная карта одновременно показывает масштаб подземной экосистемы и указывает направления для будущих научных работ.

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