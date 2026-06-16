Новая зарядка Asus может заряжать ноутбук и три смартфона одновременно

ASUS выпустила в Китае новое зарядное устройство a-bean мощностью 100 Вт, использующее современную GaN-технологию. Модель отличается компактными габаритами, но при этом остаётся достаточно мощной и способна заряжать сразу несколько гаджетов.

Порты

В GaN-зарядке ASUS используется конфигурация портов 3C+1A, то есть три разъёма USB-C и один USB-A. Компания подчёркивает, что благодаря нитриду галлия устройство выдаёт высокую мощность, сохраняя небольшой размер. Модель также получила складную вилку, что упрощает её транспортировку в сумке или рюкзаке.

Мощность

Как и у многих современных многопортовых зарядных устройств, мощность меняется в зависимости от количества задействованных разъёмов. При использовании двух USB-C выход распределяется по схеме 60 Вт и 30 Вт. При работе с USB-C1 и USB-C3 значения составляют 60 Вт и 20 Вт, а комбинация USB-C1 и USB-A выдаёт 60 Вт и 22,5 Вт.

Для зарядки сразу трёх устройств предусмотрено несколько режимов распределения мощности: порты USB-C1, USB-C2 и USB-C3 обеспечивают 45 Вт, 30 Вт и 20 Вт соответственно, а при подключении USB-C1, USB-C2 и USB-A мощность распределяется по схеме 45 Вт, 30 Вт и 22,5 Вт.

Если задействованы все четыре порта, выходная мощность распределяется следующим образом: USB-C1 – 45 Вт, USB-C2 – 30 Вт, а USB-C3 и USB-A делят между собой 20 Вт. Такая конфигурация позволяет одновременно заряжать ноутбук, смартфон, беспроводные наушники и другие аксессуары.

Габариты

Согласно официальным данным, габариты зарядного устройства a-bean составляют 75×61×29 мм, а вес – 211 грамм.

Доступность, цвета и цена

На данный момент GaN-зарядное устройство ASUS уже доступно для покупки. Модель предлагается в следующих цветовых вариантах: «облачно-белый + графитово-серый», «холодный чёрный + флуоресцентно-зелёный» и «холодный чёрный + космический серый». Стоимость новинки составляет 179 юаней, или около $25.