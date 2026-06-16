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8560 мА·ч, Snapdragon 6 Gen 4 Enhanced: Honor без лишнего шума выпустила X70 Pro Max

Ferra.ru

Honor без громких презентаций представила смартфоны X70 Pro Max. Новинка уже появилась в Китае.

Honor выпустила X70 Pro Max со сверхъярким экраном
© Ferra.ru

Характеристики здесь следующие:

  • Экран: 6,79 дюйма, AMOLED, разрешение 2640×1200, пиковая яркость до 6000 нит.
  • Процессор: Snapdragon 6 Gen 4 Enhanced Edition.
  • Память: 8 ГБ оперативной, основной до 512 ГБ.
  • Камеры: основная на 50 мегапикселей, фронтальная — 8 Мп.
  • Аккумулятор: 8560 мА·ч, быстрая зарядка 90 Вт, есть обратная проводная зарядка.
  • Защита от пыли и воды: стандарты IP66, IP68, IP69 и IP69K.
  • Дополнительно: стереодинамики, NFC, ИК-порт, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, сканер отпечатков в экране.
© Honor

Цены

8/256 ГБ — 1999 юаней (около 300 долларов).

8/512 ГБ — 2399 юаней (~355 долларов).

О мировом запуске информации нет.