В РАН прокомментировали существование внеземных цивилизаций

Несмотря на это, людям «хочется верить» в НЛО.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт выразил мнение, что очевидцы принимают природные явления за неопознанные летающие объекты.

«Что совершенно точно известно — ни один случай обнаружения такого объекта не был документально подтверждён в том плане, что этот объект был бы истолкован как проявление внеземной цивилизации. Это всё природные явления, которые проявляют себя неожиданным образом. То есть то, что это инопланетяне — это совершенно точно не так. Людям просто хочется верить. У нас точно нет доказательств. Потому что если это есть, если мы в это поверили, то тогда возникает некая цепочка противоестественных явлений, нарушения законов физики. А в это верить уже совсем трудно. Для того чтобы принять НЛО за инопланетян, нужны очень существенные доказательства».

Ранее Пентагон обнародовал третий блок данных об НЛО. Материалы опубликованы на сайте военного ведомства. В сообщении говорится, что министерство продолжит выкладывать дополнительные файлы на постоянной основе.