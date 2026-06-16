Метеорологи подтвердили наступление Эль-Ниньо

Австралийское бюро метеорологии (BoM) официально подтвердило, что в тропической части Тихого океана началось климатическое явление Эль-Ниньо. В связи с этим специалисты предупредили о возросшей вероятности жаркой и засушливой погоды в ряде регионов страны.

© Нейросеть

По данным синоптиков, температура поверхности воды в центральной части Тихого океана уже достигла значений, которые соответствуют критериям Эль-Ниньо, и в бюро прогнозируют, что текущее явление будет «очень сильным. Специалисты обращают внимание на то, что Эль-Ниньо, как правило, приносит с собой уменьшение количества осадков и повышение температуры воздуха в восточных и юго-восточных районах Австралии. А это в свою очередь повышает риски засух, природных возгораний и падения урожайности сельхозкультур, передает телерадиокорпорация ABC.

Ранее к аналогичному выводу пришло и американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), которое тоже зафиксировало формирование Эль-Ниньо и уточнило, что с вероятностью 63% нынешнее явление может стать одним из самых мощных за всю историю наблюдений, начиная с 1950 года. Австралийские синоптики полагают, что предстоящие зима и весна на континенте, особенно в восточных и южных регионах, скорее всего, окажутся теплее и суше обычной климатической нормы.

Эль-Ниньо — это периодическое потепление поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое сказывается на погоде во многих уголках планеты. Для Австралии это явление традиционно приносит сухую и жаркую погоду с повышенными рисками лесных пожаров и засух. Предыдущий Эль-Ниньо наблюдался в сезоне 2023-2024 годов.