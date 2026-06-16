В Индии заблокировали Telegram

Власти Индии заблокировали Telegram до 22 июня. Об этом пишет газета Times of India.

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По данным Национального агентства тестирования (National Testing Agency, NTA), эта мера призвана защитить кандидатов, сдающих переэкзаменовку 21 июня, от мошеннических схем, действующих на платформе.

Министерство электроники и информационных технологий издало соответствующее распоряжение во вторник в соответствии со статьей 69A Закона об информационных технологиях, охватывающее день экзамена.

Отмечается, что второе распоряжение требует от мессенджера отключить функцию редактирования сообщений в Индии до 30 июня. Как сообщали специалисты NTA, мошенники использовали инструмент для подбрасывания экзаменационных вопросов в старые сообщения и выдачи их за доказательство утечки информации.

В апреле журнал Forbes писал, что давление на Telegram в России могут снизить за счет ослабления блокировок. Информацию о том, что российские власти могут отложить ужесточение контроля над интернетом и ослабить давление на Telegram, также подтверждал Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Ранее россияне нашли две замены Telegram.