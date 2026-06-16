Представлен посадочный модуль для базы на Луне

Компания Astrobotic показала обновленный посадочный модуль Griffin-1, который будет задействован в будущих лунных миссиях НАСА. Презентация прошла 15 июня в Питтсбурге и была посвящена подготовке аппарата к испытаниям и последующей интеграции полезной нагрузки.

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Роль в программе НАСА и коммерческий формат

НАСА включило Griffin в миссию Moon Base II — часть долгосрочной программы по созданию лунной инфраструктуры в рамках инициативы Commercial Lunar Payload Services. Эта модель предполагает передачу доставки научных и технологических грузов частным компаниям вместо разработки всех аппаратов внутри агентства.

Запуск Griffin Mission One запланирован на конец 2026 года. Старт должен состояться на ракете SpaceX Falcon Heavy, которая используется для тяжелых межпланетных миссий.

Основная задача аппарата — доставка оборудования, экспериментов и демонстрационных технологий, необходимых для будущей лунной базы в рамках программы Artemis.

Размеры, конструкция и возможности

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Griffin относится к классу крупных посадочных платформ, ориентированных не на одиночные эксперименты, а на доставку комплексных миссий. Его ширина почти в два раза больше, чем у предыдущего аппарата Peregrine, и достигает примерно 4,5 метра при схожей высоте около 2 метров.

Заявленная грузоподъемность на поверхности Луны — до 625 килограммов. Это позволяет размещать сразу несколько независимых полезных нагрузок, включая научные приборы, роботов и технологические демонстрации. Стоимость доставки оценивается примерно в 1,2 миллиона долларов за килограмм полезной нагрузки.

Аппарат рассчитан на работу в условиях резких температурных перепадов, отсутствия атмосферы и высокой радиации, что требует автономных систем управления и высокой точности посадки.

Полезная нагрузка и международное участие

На борту Griffin-1 планируется размещение 10 полезных нагрузок из шести стран. Среди них как научные инструменты, так и технологические демонстрации, направленные на проверку будущих элементов лунной инфраструктуры.

Среди ключевых грузов — ровер FLIP (Flex Lunar Innovation Platform), разработанный компанией Astrolab. Он предназначен для испытаний мобильности на лунной поверхности и моделирования задач будущих экспедиций.

Также на аппарате будут размещены дополнительные системы: кубсат BEACON, созданный Astrobotic совместно с Mission Control Space Services, и камера LandCam-X Европейского космического агентства, предназначенная для повышения точности посадки и улучшения навигационных алгоритмов будущих миссий.

Подготовка, испытания и маршрут

После сборки в Питтсбурге Griffin будет направлен в JPL для прохождения серии экологических тестов. Там аппарат проверят на устойчивость к вибрациям, перепадам температур и условиям, имитирующим запуск и космический полет.

Далее модуль отправится во Флориду, где будет проведена финальная интеграция всех полезных нагрузок. Именно там к посадочному модулю окончательно присоединят ровер FLIP и часть международных экспериментальных модулей.

Предыдущий опыт и риски миссии

Griffin станет второй попыткой Astrobotic доставить аппарат на Луну. Первая миссия — Peregrine — стартовала в январе 2024 года, но вскоре после запуска произошла утечка топлива, из-за которой аппарат не смог выйти на траекторию к Луне.

Несмотря на этот инцидент, программа CLPS продолжается. НАСА сохраняет стратегию привлечения частных компаний для снижения стоимости и ускорения разработки лунной логистики.

Дополнительные грузы и символические элементы

Помимо научных задач, миссия включает ряд нематериальных и архивных проектов. Среди них — табличка Nippon Travel Agency с посланиями японских детей, а также проект Galactic Library of Humanity Preservation от Nanofiche, представляющий собой сверхкомпактный архив текстов и произведений искусства.

Также на борту находится капсула MoonBox с предметами, предоставленными международными участниками. Все данные и артефакты записаны на микрочипы и предназначены для сохранения культурного наследия в космосе.

Значение миссии

По словам главы Astrobotic Джона Торнтона, Griffin должен не только доставить научные данные, но и обеспечить качественно новые изображения и наблюдения с поверхности Луны. Это рассматривается как шаг к формированию полноценной логистической системы для будущих лунных баз.

Если программа будет выполнена в срок, Griffin станет одним из ключевых элементов перехода от единичных лунных миссий к регулярной коммерческой доставке грузов на поверхность Луны.