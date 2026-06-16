Commo выпустил полноразмерные наушники Etude с автономностью до 120 часов

Бренд Commo представил полноразмерные беспроводные наушники Etude. Commo Etude обладают 40-миллиметровыми динамиками и поддерживают работу до 120 часов без подзарядки в обычном режиме. При включенном шумоподавлении заявленная автономность составляет до 85 часов. Наушники оснащены системой снижения внешнего шума до 35 децибел, а также функцией подавления фоновых звуков при разговоре через встроенный микрофон.

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Модель поддерживает одновременное подключение к двум устройствам и автоматическое переключение между ними. Пользователь может смотреть видео на одном устройстве и принять звонок с другого без ручного переподключения. Во время разговора воспроизведение видео приостанавливается.

В комплект входит переходник для авиационного аудиоразъема. С его помощью наушники можно подключить к развлекательной системе самолета через стандартный AUX-кабель. Предусмотрена сумка-чехол с отдельными карманами для наушников, проводов и переходника.

Commo Etude представлены в трех цветах: графитовом, белом и лавандовом. Устройство получило округлые чашки, амбушюры из искусственной кожи с эффектом памяти и поворотный механизм для регулировки посадки. Корпус выполнен из пластика с покрытием Soft Touch. Цена начинается от 8 тысяч рублей.