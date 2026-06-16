WhatsApp* Web получит долгожданную функцию

Похоже, WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремисткой и запрещённой в России) всё ближе к тому, чтобы превратить веб-версию в полноценную замену настольному приложению. В бета-версии WhatsApp Web начали тестировать групповые голосовые и видеозвонки.

О нововведении сообщили специалисты WABetaInfo. Некоторые участники тестирования уже получили уведомление о том, что в групповых чатах появилась возможность запускать аудио- и видеоконференции прямо через браузер.

Поддерживаются звонки с участием до 32 человек. Также пользователи смогут демонстрировать экран и приглашать в разговор не весь чат целиком, а только выбранных участников группы.

Работает всё довольно просто: если функция доступна для аккаунта, в верхней части группового чата появляется кнопка звонка. После нажатия можно выбрать голосовой или видеорежим и указать, кого именно подключить к беседе.

Как и в мобильных приложениях WhatsApp, групповые звонки в браузере защищены сквозным шифрованием. Кроме того, поддерживаются ссылки-приглашения, которые позволяют быстро подключать новых участников к уже запущенной конференции.

Любопытно, что WhatsApp ещё не завершил даже полноценное внедрение обычных звонков в веб-версии, а разработчики уже тестируют следующий этап — групповые звонки. Это может стать серьёзным шагом для пользователей, которые работают с мессенджером преимущественно через браузер и не хотят устанавливать отдельное приложение.

Подключиться к тестированию проще, чем в мобильных бета-программах. Для этого достаточно открыть настройки WhatsApp Web, перейти в раздел Help и активировать опцию Join the beta. Впрочем, даже участие в бета-тестировании не гарантирует доступ к новой функции, WhatsApp традиционно распространяет экспериментальные возможности постепенно.

Если тестирование пройдёт без серьёзных проблем, вскоре браузерная версия WhatsApp сможет конкурировать с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams не только в личных звонках, но и в групповых видеоконференциях.

Интересно при этом, что пользователи на днях опять пожаловались на WhatsApp для Windows: мессенджер ест до 1,2 ГБ RAM и тормозит даже на мощных ПК.