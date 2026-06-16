В Аргентине появятся компании, управляемых исключительно ИИ

Аргентинские власти заявили о намерении превратить страну в "рай для искусственного интеллекта". Помимо планов привлечь зарубежные инвестиции в данную отрасль, в том числе на строительство дата-центров, администрация Хавьера Милея решила имплементировать беспрецедентные законодательные нормы для стимулирования развития технологий ИИ. В частности, правительство намерено разрешить создание компаний, которые будут управляться только ИИ-агентами, полностью исключив человеческое участие в принятии решений.

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В одной из своих недавних статей глава государства прямо заявил, что намерен сделать все возможное, чтобы создать из Аргентины мировой образец в плане продвижения ИИ-технологий. "Мы должны взять на себя обязательство сохранять ИИ нерегулируемым, чтобы он мог свободно развиваться, не подвергаясь губительному влиянию преждевременных и плохо продуманных правил", - написал Милей в материале для Financial Times.

В духе этой парадигмы власти предложили внести поправки в закон о компаниях, включив в аргентинскую правовую систему понятие "нечеловеческие корпорации". Законопроект создает так называемые "децентрализованные автономные организации" и признает концепцию "автоматизированных корпораций" - компаний, которые могут работать с использованием алгоритмов или систем искусственного интеллекта. То есть в отличие от традиционного подхода, когда решения принимаются советом директоров или собранием акционеров, в таких компаниях они будут приниматься посредством автоматизированных механизмов, по сути, ИИ-агентами. При этом, несмотря на "прорывной характер" такой концепции, юридическим представителем этих "нечеловеческих корпораций" все равно должен быть человек.

Планы Милея были встречены многими экспертами, а также политиками с заметным скепсисом. Так, юрист Пабло Сердан заявил в комментарии местному изданию "Letra P", что на сегодняшний день инициатива властей только добавит юридических проблем. "Уголовное право наказывает за умысел: для того, чтобы преступление считалось совершенным, должен быть преднамеренный злой умысел, а преднамеренный злой умысел - это человеческая черта. Искусственный интеллект не может иметь преднамеренного злого умысла. У него нет намерений, он не человек. Но ИИ-агент на практике может осуществить план мошенничества и кражи. Преступление может быть совершено без ответственного лица. Кража без вора", - отметил Сердан.

Депутат Национального конгресса Элиса Каррио напомнила о том, что совсем недавно президент Аргентины за закрытыми дверями принимал главу американской корпорации Palantir Питера Тиля и указала на опасность экспериментов с искусственным интеллектом. "Аргентина выбрана местом для социального эксперимента, имеющего ужасные последствия для свободы человека, свободы мысли, свободы выражения мнения, свободы достойной жизни, свободы частной жизни и свободы воли. Это идет рука об руку с отсутствием регулирования ИИ, что означает размывание всех моральных и правовых норм, конец государства и приватизацию как армии, так и полиции", - предупредила Каррио в открытом письме властям.