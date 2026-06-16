Китайская ракета взорвалась на орбите рядом со спутниками Starlink

9 июня китайский коммерческий носитель Zhuque-2E доставил на орбиту два спутника, предназначенных для организации прямой спутниковой связи с обычными мобильными телефонами. Однако вскоре после этого верхняя часть ракеты неожиданно развалилась на множество фрагментов.

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По всей видимости, это произошло как раз в тот момент, когда ступень готовилась к выполнению маневра по сходу с орбиты. Инцидент случился в наиболее перегруженной области низкой околоземной орбиты, где сейчас находятся МКС и основная часть группировки Starlink.

Космические силы США уже подтвердили случившееся, разместив соответствующее предупреждение на своем портале слежения за космическими объектами. Даррен Макнайт, ведущий эксперт компании LeoLabs, занимающейся контролем космической обстановки, оценил количество образовавшихся обломков в диапазоне от 100 до 150 штук.

Сама ступень, созданная китайской компанией LandSpace, имела протяженность около 8 метров, а ее ширина достигала примерно 3,35 метра. После распада основной корпус продолжил полет по орбите с высотой перигея 335 километров и апогея 424 километра, при наклонении 54,5 градуса.

В своей верхней точке данная траектория пересекается с орбитальным путем МКС. Однако, как отмечают эксперты, сопротивление атмосферы на таких высотах довольно быстро снизит параметры орбиты фрагментов, поэтому прямой угрозы для станции сейчас не фиксируется. Значительно более высокий риск создается для спутников Starlink. В зоне особого внимания — аппараты, обеспечивающие связь с телефонами, а также недавно запущенные спутники, пока еще движущиеся по сравнительно невысоким траекториям, и те, что только набирают высоту до штатных позиций.

К счастью, орбита разрушенной ступени лежит достаточно низко. Под воздействием атмосферного торможения большая часть мусора войдет в плотные слои воздуха и полностью сгорит в течение нескольких месяцев. По словам специалистов, наиболее серьезные последствия имеют случаи разрушения на высотах свыше 650 километров — там обломки способны оставаться в космосе десятилетиями, а то и веками.