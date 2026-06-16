Спутники запечатлели гигантское изображение скачущей лошади размером с город

Вскоре к числу достопримечательностей Китая может добавиться новая — «Великая солнечная стена». Азиатская держава превратила дюны пустыни Кубуки во Внутренней Монголии в 400-километровый пояс объектов чистой энергетики.

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Среди бескрайних рядов панелей выделяется гигантское изображение скачущей лошади размером с целый город — мировой рекорд, занесенный в Книгу Гиннесса как крупнейшее изображение, созданное из солнечных панелей.

Новые снимки, полученные спутниками Landsat 8 и Landsat 9 наглядно демонстрируют масштабы китайского проекта. Огромные массивы солнечных панелей уже хорошо видны из космоса. Более того, к концу текущего десятилетия этот энергетический комплекс должен обеспечивать регион Пекин—Тяньцзинь—Хэбэй 40 миллиардами киловатт-часов экологически чистой электроэнергии ежегодно.

Амбициозный китайский план предусматривает создание в этом районе 100 тысяч мегаватт солнечной генерации. Для этого строится энергетический коридор длиной около 400 километров и шириной почти пять километров.

По состоянию на конец 2024 года завершенными считались объекты общей мощностью 5400 мегаватт, из которых две тысячи мегаватт обеспечил энергетический комплекс Three Gorges Kubuqi.

На первый взгляд эти цифры могут показаться скромными по сравнению с конечной целью, однако ожидается, что уже в текущем году в строй будет введено еще около семи тысяч мегаватт мощностей. Только комплекс Three Gorges Kubuqi рассчитан на выработку 16 тысяч мегаватт энергии, включая восемь тысяч мегаватт солнечной генерации и четыре тысячи мегаватт ветровой.

Любопытно, что оставшиеся четыре тысячи мегаватт приходятся на угольную генерацию. Ее задача — поддерживать стабильность энергосистемы в периоды, когда производство энергии из возобновляемых источников снижается из-за погодных условий.

Одним из наиболее заметных объектов уже построенной инфраструктуры стала солнечная электростанция Junma Solar Power Station с тем самым гигантским изображением скачущей лошади. Помимо мирового рекорда Гиннесса, станция выполняет куда более важную функцию — ежегодно производит около двух миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

Гигантская скачущая лошадь среди солнечных панелей — это не просто эффектный дизайнерский элемент. Она стала символом того, насколько стремительно Китай продвигается к достижению своих целей в области энергетической безопасности, стараясь одновременно выполнять и климатические обязательства.