Россию накрыло необычными облаками

В Центральной России в июне и июле можно наблюдать необычные серебристые облака. Они находятся очень высоко, на 80-85 километрах, а кристаллики льда в них подсвечиваются солнцем.

© Нейросеть

«Июнь-июль - лучшие месяцы для формирования, а значит, и для наблюдения серебристых облаков. Во-первых, в это время в мезосфере обычно бывают самые низкие температуры, что позволяет образоваться ледяным частицам, из которых и состоят серебристые облака. Во-вторых, серебристые облака хорошо видны, если Солнце располагается под горизонтом на глубинах 6—16°, что и реализуется в летний период в средних широтах», - рассказала РИА Новости заведующая астрономической обсерваторией государственного музея истории космонавтики имени Циолковского в Калуге Екатерина Типикина.

Серебристые облака – светящиеся полосы в небе видны в России от широт Орла до широт Петрозаводска.

Ранее «СП» сообщала о том, что ученый рассказал об особенностях шаровых молний.