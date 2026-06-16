Человечество предупредили о нашествии амеб-убийц

Амёбы — одноклеточные организмы, широко распространённые в почве, пресных водоёмах и системах водоснабжения. Большинство из них безвредны для человека. Однако ряд видов способен вызывать тяжёлые и порой смертельные заболевания. Наиболее известный пример — Naegleria fowleri, так называемая «пожирательница мозга»: этот микроорганизм провоцирует редкую, но практически всегда летальную инфекцию головного мозга при попадании загрязнённой воды в носовую полость — как правило, во время купания.

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«Особая опасность этих организмов — в их устойчивости к условиям, губительным для большинства других микробов», — отмечает соавтор исследования Лунфэй Шу из Университета Сунь Ятсена. — «Они переносят высокие температуры, сильные дезинфицирующие вещества, в том числе хлор, и способны жить в системах водоснабжения, которые принято считать безопасными».

Угроза не ограничивается самими амёбами. Учёные установили, что внутри этих микроорганизмов могут укрываться бактерии и вирусы, защищённые от дезинфицирующих средств. Такой механизм — получивший название «эффект троянского коня» — позволяет патогенам дольше сохраняться в системах питьевого водоснабжения и распространяться эффективнее. Исследователи также допускают, что этот процесс участвует в распространении устойчивости к антибиотикам.

Потепление климата создаёт условия для расширения ареала теплолюбивых видов амёб в регионы, где они прежде не встречались. Вспышки заболеваний, связанных с рекреационными водоёмами, уже зафиксированы в ряде стран. По мере того как тёплые климатические условия распространяются на новые широты, риски, считавшиеся экзотическими или сугубо региональными, могут стать повсеместными. Ситуацию усугубляет устаревшая водопроводная инфраструктура во многих странах мира.

Авторы исследования призывают к координированной стратегии в рамках концепции «Единое здоровье» — объединяющей медицину, экологическую науку и управление водными ресурсами. Необходимы улучшенный мониторинг, более быстрые диагностические инструменты и современные технологии очистки воды.

«Амёбы — это не просто медицинская или экологическая проблема», — подчёркивает Шу. — «Они находятся на стыке обеих сфер, и решить её можно только комплексными методами, защищая здоровье людей у самого источника».