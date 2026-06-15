Внутри первых галактик впервые обнаружили звездные ясли

Ученые обнаружили крупные облака из холодного газа, пригодные для формирования звезд, внутри сразу четырех древних галактик в ранней Вселенной.

Их последующее изучение поможет раскрыть механизмы сверхбыстрого образования светил в первых галактиках, сообщила пресс-служба японского Университета Тибы.

"Нам удалось получить первые прямые свидетельства существования скоплений нейтрального газа в первых галактиках в ранней Вселенной. Это открытие также позволяет использовать уже полученные данные по структуре спектров древних галактик для изучения того, как распределен нейтральный газ по первым галактикам мироздания", - заявил профессор Университета Тибы (Япония) Йосинобу Фудамото, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняют профессор Фудамото и его коллеги, все известные нам планеты и звезды возникли в звездных яслях - облаках из холодного и нейтрального газа, в которых сложились условия для объединения материи во все более плотные сгустки пыли и газа и их гравитационного коллапса. Астрономов давно интересует то, как были устроены эти облака в первых галактиках Вселенной, в которых скорость формирования звезд была в сотни раз выше, чем в Млечном Пути и его соседях.

До настоящего времени у ученых не было возможности получить подобные сведения. Это было связано с тем, что "Хаббл", "Джеймс Уэбб" и другие мощнейшие орбитальные и наземные телескопы, работающие в оптической, инфракрасной или ультрафиолетовой части спектра, крайне сложно использовать для того, чтобы увидеть излучение молекул нейтрального водорода. Также это свечение крайне сложно отличить от волн, вырабатываемых ионизированным водородом, что позволяло наблюдать за образованием звезд в ранней Вселенной только косвенным образом.

Профессор Фудамото и его коллеги выяснили, что эти проблемы не характерны для наблюдений в микроволновой части спектра, которые можно вести при помощи микроволнового телескопа ALMA, установленного в чилийской высокогорной обсерватории Чахнантор. Ученые провели наблюдения за четырьмя ранними галактиками, удаленными от нас на 12,9-13 млрд световых лет, самая далекая из них видна нам в том состоянии, в котором она находилась всего через 650 млн лет после Большого взрыва. Исследования указали на наличие в их микроволновом спектре характерных линий, связанных со свечением атомов кислорода в холодных облаках из газа и пыли.

Последующий анализ источников этого свечения позволил ученым впервые составить карту их распределения и выяснить, что плотность нейтрального газа в первых галактиках Вселенной действительно была очень высокой. При этом данный звездный "стройматериал" был сосредоточен в очень компактных облаках. Это делает древние галактики похожими на рекордно активные в современной Вселенной, которые ежегодно формируют в сотни раз больше новых светил, чем Млечный Путь, подытожили ученые.