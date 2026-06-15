Скажите: «Афиша»! Компания выпустила камеру для летних фестивалей

Гаджет с уникальным дизайном поможет сохранить момент, не отвлекаясь на сложные настройки и поиски идеального кадра.

© PaperShoot

Компания «Афиша» и PaperShoot выпустили совместную цифровую камеру в эксклюзивном дизайне. Она снимает как пленка: кадр нельзя сразу посмотреть и переснять, а результат становится сюрпризом. Такие камеры называются «Папши» – у них нет экрана, но есть четыре винтажных фильтра и яркий дизайн. Коллаборация приурочена к спецпроекту «Море фестивалей», который помогает найти необычные идеи для летнего досуга. А теперь, с фирменной камерой, эмоции от поездок останутся и после мероприятий.

Делать снимки на «папш» от «Афиши» можно, даже не глядя в видоискатель, – камера сохранит на карту памяти воспоминание таким, какое оно есть: живым, немного шумным, смазанным от смеха или слишком солнечным. Она идеально подходит для фестивалей и летних выездов. Отсутствие экрана позволяет не отвлекаться на проверку каждого кадра и сохранить вовлеченность в происходящие – будь то танец, разговор или поход за мороженым. А яркий дизайн камеры притягивает внимание и становится естественным поводом для новых знакомств. Скинуть фото на телефон можно моментально через провод или не спешить: посмотреть все через неделю и заново пережить атмосферу фестиваля.

© PaperShoot

Эксклюзивная камера «Афиши» и PaperShoot уже доступна для покупки на сайте бренда до конца лета, а прямо сейчас в соцсетях «Афиши» можно поучаствовать в розыгрыше. 19 июня рандомайзер подведет итоги и выберет трех счастливчиков.