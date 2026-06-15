Открыт редкий сверхнептун с рекордно низкой плотностью

Международная группа астрономов уточнила характеристики экзопланеты TOI-1883 b и выяснила, что ее средняя плотность сопоставима с плотностью зефира. Этот мир оказался одним из самых "легких" среди известных планет своего класса.

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TOI-1883 b находится на расстоянии около 383 световых лет от Земли и обращается вокруг небольшой звезды, масса которой примерно вдвое меньше массы Солнца. Один оборот вокруг своей звезды планета совершает всего за 4,5 дня.

Несмотря на сравнительно небольшую массу - около 13,7 массы Земли, - радиус TOI-1883 b превышает земной примерно в 5,6 раза. В результате ее средняя плотность составляет всего около 0,4 грамма на кубический сантиметр.

Для сравнения, плотность воды равна 1 грамму на кубический сантиметр, а плотность Сатурна - самой "легкой" планеты Солнечной системы - составляет около 0,69 грамма на кубический сантиметр.

По оценкам исследователей, TOI-1883 b относится к редкому классу сверхнептунов и находится в так называемой нептунианской пустыне - области, где планеты с короткими орбитами встречаются крайне редко.

Авторы работы предполагают, что в прошлом этот мир мог обладать гораздо более массивной атмосферой. Со временем значительная ее часть могла быть унесена мощным ультрафиолетовым излучением родительской звезды.