Пилотируемый "Союз МС-29" прошел проверку на герметичность

Пилотируемый грузовой корабль "Союз МС-29" успешно провел около пяти дней в вакуумной камере и прошел проверку на герметичность. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Отсеки и системы проверили при помощи гелиево-воздушной смеси, которая способна обнаружить даже микроскопическую трещину. Сегодня корабль транспортировали на рабочее место для дальнейшей подготовки", - говорится в сообщении.

По планам кораблю предстоит пройти проверку на работу автоматики комбинированной двигательной установки и системы исполнительных органов спуска, заправку охлаждающей жидкостью, подготовку амортизационных кресел "Казбек-УМ" и индивидуального снаряжения экипажа.

Старт корабля с участниками 75-й долговременной экспедиции на Международную космическую станцию планируется 14 июля.