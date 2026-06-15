В Китае запустили первую в мире трехполосную оптоволоконную магистраль

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В китайском Циндао запустили первую в мире трехполосную оптоволоконную магистраль, сообщает Shanghai Securities News со ссылкой на публикацию в Science and Technology Daily от 2 июня. Данные по новой линии передаются сразу в S- C- и L-диапазонах, что улучшает пропускную способность более чем впятеро.

Новая линия имеет четырехжильную структуру. В волокне толщиной с волос интегрированы четыре независимых канала связи. Инженеры сумели добиться расширения сверхнизких потерь и более эффективного использования площади сечения с C- и L-диапазонов на S-диапазон, что дало возможность параллельной передачи в трех диапазонах. Это можно сравнить с расширением двухполосного шоссе до трех полос: пропускная способность одной жилы возрастает почти на 50%, а емкость одного волокна — в 5 раз и более по сравнению с обычным.

Аналогичную новость опубликовал Hengtong Photoelectric, производитель кабеля. Издание изучило аккаунт компании и обнаружило, что линия связи запущена еще в ноябре 2025 года.

Тогда Hengtong Photoelectric объявил о запуске совместного с China Mobile и Shandong Mobile проекта многожильного волокна в S+C+L-диапазонах со сверхнизкими потерями и большой эффективной площадью. Проект предполагал соединение трехполосным каналом городского магистрального узла связи China Mobile в Цзяочжоу и дата-центра Хундао в Циндао. Общая протяженность линии составила 37,8 км, с 16 точками сварки. В мае информация была подтверждена в сообщении для инвесторов.

С учетом лавинообразного роста потоков информации многожильные трехдиапазонные оптоволоконные линии найдут массу применений. Прежде всего это соединение дата-центров, особенно обеспечивающих работу систем искусственного интеллекта.

Как отмечал ранее директор американского производителя чипов Marwell Мэтт Мерфи, за последние несколько лет инфраструктура ИИ последовательно преодолела узкие места в вычислительной мощности (за счет GPU) и памяти (благодаря HBM), и пришла пора решать проблемы коммуникаций. «Сегодня возможности инфраструктуры определяются возможностями подключения, так же как и вычислительной мощностью и памятью», — сказал он. По его словам, ведущие облачные сервисы уже пересматривают в этом контексте свою сетевую архитектуру.

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