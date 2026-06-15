Забытый шедевр обнаружен на испанском побережье

Во время археологических работ на пляже Ла-Альмадраба в испанском Аликанте обнаружен мраморный бюст, который специалисты предварительно идентифицировали как изображение римской богини любви Венеры. Находка датируется I-II веками нашей эры.

Скульпуру нашли в конце мая в ходе раскопок, предшествующих реконструкции пляжа. По словам специалистов, бюст выполнен в эллинистическом стиле и отличается высокой степенью сохранности.

Богиня изображена с волнистыми волосами, зачесанными назад и разделенными прямым пробором. Такая прическа соответствует классическим канонам изображения Венеры в римском искусстве.

Особый интерес представляет место находки. Рядом с бюстом были обнаружены фундаменты зданий, которые оказались частью крупной римской виллы. По оценкам археологов, она использовалась на протяжении нескольких столетий - с III века до нашей эры по IV век нашей эры.

Во время раскопок также найдены фрагменты керамики и римские монеты. Эти артефакты помогают восстановить историю поселения и уточнить статус его обитателей.

По мнению местных властей, обнаруженный бюст может стать одной из наиболее значимых находок римской скульптуры в истории Аликанте и его окрестностей.