Астрономы создали самую точную карту космических газов

Астрономы в ходе нового исследования впервые выявили пропавший ветер из сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. Известно, что черные дыры поглощают материалы, а также создают ветер или реактивные струи. Но ученые раньше не фиксировали ветер, исходящий от Стрельца А*.

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Новая научная работа была основана на многолетних высокодетализированных наблюдениях телескопа Atacama (ALMA). Астрономы нанесли на карту холодный газ в нескольких световых годах от черной дыры и удалили яркое радиоизлучение.

После этого они обнаружили гигантскую конусообразную дыру в холодном газе, направленную прямо на черную дыру. Ее идентифицировали как след большого, горячего, активного ветра, исходящего от Стрельца А*. Ученые также установили, что направление ветра меняется со временем.

Карта ALMA оказалась примерно в 100 раз глубже и в 80 раз четче, чем предыдущие снимки этого региона. Ее признали самой чувствительной картой холодного газа с самым высоким разрешением в пределах одного парсека от Стрельца А*.

По оценкам команды, этот ветер дует уже по меньшей мере 20 000 лет. Но он относительно слаб по сравнению с мощными струями, наблюдаемыми в других галактиках. Стрелец А* позволил ученым заглянуть в жизнь черной дыры в спокойном состоянии, сообщает Astrophysical Journal Letters.

Ранее астрономы обнаружили границу Млечного Пути. Исследование показало, что она расположена в 40 тысячах световых лет от центра галактики.