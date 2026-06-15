Что изучение нашей галактики говорит об эволюции миллиардов других

Астроном Александр Киселев прокомментировал недавнее открытие американских ученых, касающееся космического ветра, исходящего от сверхмассивной черной дыры Стрелец А*, расположенной в центре нашего Млечного Пути. По словам специалиста, это явление имеет фундаментальное значение для понимания устройства Вселенной по нескольким причинам.

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Во-первых, это доказывает, что даже относительно «спокойные» черные дыры являются активными участниками космической жизни, а не пассивными поглотителями материи. Они постоянно взаимодействуют с окружающим пространством, формируя его динамику.

Во-вторых, этот ветер играет ключевую роль в жизненном цикле самой галактики. Унося холодный газ — основное сырье для формирования новых светил — из центральных областей, он способен замедлять или полностью останавливать процесс звездообразования в ядре. Это объясняет, почему центры многих галактик населены более старыми звездами, в то время как на периферии рождаются молодые.

Третий важный аспект заключается в том, что процессы, наблюдаемые в Млечном Пути, универсальны. Возможность изучать их «в прямом эфире» позволяет ученым экстраполировать эти знания на миллиарды других галактик во Вселенной, понимая общие законы их эволюции.

«Это можно описать как динамический танец материи, где черная дыра выступает в роли дирижера», — отмечает Киселев в разговоре с aif.ru.

По своему составу этот ветер представляет собой раскаленную плазму, состоящую преимущественно из ионизированных атомов водорода и гелия, с примесью более тяжелых элементов (кислород, углерод, железо). Также он несет частицы высокой энергии, разогнанные до околосветовых скоростей.

Хотя мощность этого ветра значительно уступает активности квазаров, она все равно колоссальна — в миллиарды раз больше мощности Солнца. Эффект распространяется на сотни и тысячи парсеков, создавая видимые конусы просветления и ударные волны при столкновении с межзвездной средой. Эти волны могут сжимать облака газа, вызывая локальные вспышки звездообразования, но в глобальном масштабе они лишают центр галактики строительного материала, тем самым регулируя её эволюцию.