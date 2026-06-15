Киберэксперт рассказал, как часто надо перезагружать смартфон

Перезагрузка смартфона помогает поддерживать его производительность и снижает риски для кибербезопасности, рассказал в беседе с RT председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России, основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров.

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Специалист объяснил, что при обычной работе в системе накапливаются временные ошибки, «утечки памяти», когда приложение заняло ресурс и не освободило его полностью, а также фрагментируются данные.

По его словам, перезагружать смартфон рекомендуется не реже одного раза в неделю.

«Это как короткий, но глубокий сон для устройства, во время которого очищается оперативная память. Принудительно завершаются все активные процессы и фоновые задачи, обнуляется оперативная память (ОЗУ), заново инициализируются драйверы оборудования и сетевые интерфейсы», — поделился эксперт.

Кроме того, перезагрузка устройства — это способ оборвать потенциально активные вредоносные сессии, продолжил он.

«Многие шпионские или рекламные модули работают именно в оперативной памяти и не прописываются глубоко в файловую систему. Цикл перезагрузки заставляет их пропасть до следующего заражения, значительно усложняя злоумышленникам поддержание постоянного контроля над устройством», — пояснил Бедеров.

Он отметил, что отсутствие регулярной перезагрузки может привести к деградации смартфона.

«Интерфейс начинает «тормозить», приложения вылетают, камера запускается медленно, а клавиатура зависает на полуслове», — предупредил собеседник RT.

Однако есть и более серьёзные последствия, среди которых — снижение стабильности критически важных функций (например, приёма звонков или работы геолокации) и накопление критических системных ошибок.

«Смартфон может внезапно уйти в «глубокий сон» и не проснуться, или, что ещё неприятнее, в циклическую перезагрузку из-за битого кеша», — рассказал эксперт.

Более того, это увеличивает «окно возможностей» для эксплуатации уязвимостей.

«Если патч безопасности закрывает дыру на уровне системы, но вы его не применили (а многие обновления вступают в силу именно после перезагрузки), или если в памяти всё ещё циркулируют несохранённые данные, которые могут быть считаны в результате другой атаки, вы остаётесь уязвимы дольше необходимого», — заключил Бедеров.

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