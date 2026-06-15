Российский компьютер: где заканчивается сборка и начинается производство

Российский ИТ-рынок всё активнее движется к цифровому суверенитету вместе с увеличением доли локализованной электроники. Руководитель отдела закупок iRU Алексей Петрыкин подробно описывает развитие отрасли от базовой комплектации устройств до полноценного производственного цикла внутри страны. Разберём текущее состояние отечественной компонентной базы, многоступенчатый контроль качества на предприятиях и реальные выгоды локализации для корпоративных заказчиков.

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Всё большее количество технологических отраслей получает требования по подтверждению отечественного производства. В марте 2026 года СМИ писали, что до конца года подобные критерии оценки появятся и для производителей устройств умного дома. Это отражает тенденцию, как страна последовательно идет к достижению цифрового суверенитета: в начале года Михаил Мишустин сообщил, что на развитие электронной промышленности Правительство РФ выделит 250 млрд рублей в ближайшие три года.

На этом фоне особенно остро встает вопрос, какую технику считать российский и где проходит граница между сборкой и производством.

Компонентная база: что локализовано и что на очереди

Разберем на примере компьютерной техники. Формально под определение российской попадают сразу три уровня локализации. Часть устройств производится под контролем российских брендов в других странах, часть собирается в России из импортных комплектующих, а наиболее глубокий уровень предполагает участие локальных производств начиная с этапа разработки и компонентной базы.

Российские компании уже закрывают значительную часть технологического процесса. В стране налажено производство корпусов, материнских плат, накопителей и модулей оперативной памяти. Тем не менее, число таких предприятий в стране невелико, их выпуск лишь частично покрывает спрос, а цены на продукцию в среднем на 30% выше зарубежных аналогов. Это делает изделия специализированными: они востребованы прежде всего в организациях, где российское происхождение является обязательным условием.

Полная локализация компьютерной техники остается задачей долгого горизонта. Узкое место — процессоры массового сегмента: это самый технологически сложный компонент, и вывод на промышленные объемы и конкурентный уровень требует значительных инвестиций и времени порядка 10 лет и более. Поэтому даже при глубокой локальной разработке и производстве часть критически важной электроники в ближайшие годы будет приходить из-за рубежа.

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Эта реальность учтена и в действующей балльной системе оценки локализации: баллы начисляются за российские комплектующие в конечной конфигурации. При этом первый, самый высший уровень, выдается за процессоры.

В ответ рынок развивается по прагматичной логике: производители наращивают долю отечественных компонентов там, где производство проще и быстрее масштабируется (корпуса, платы, накопители и память), параллельно формируя задел по более сложным направлениям. В результате локализация идет неравномерно: часть компонентной базы уже уверенно производится в России, а по самым сложным позициям сохраняется зависимость от импорта.

Отдельный контур — кадры. Несмотря на высокий спрос на вычислительную технику, рынок специалистов для промышленного производства и микроэлектроники пока не успевает за темпом развития отрасли. Особенно востребованы инженеры-конструкторы микроэлектроники, технологи, метрологи и архитекторы в информационных технологиях. Поэтому крупные производители разворачивают программы подготовки с нуля и развивают внутренние школы, включая рост компетенций у сборщиков и сотрудников отдела технического контроля — это дает устойчивую базу, но вновь требует времени.

Где проходит граница между сборкой и производством

Важно определить, чем сборка отличается от полноценного производства в российских реалиях. На практике различие задается глубиной вовлеченности в технологический процесс. Сборка — лишь один из этапов, хотя он и занимает порядка 60% физической площади предприятия. Если за сборкой стоит разработка конфигураций, работа инженерных команд, многоступенчатое тестирование, а также собственные НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), то речь идет о полноценном производстве, а не просто о сборочном цехе.

Разница особенно заметна по структуре кадров: на производственных площадках существенная доля сотрудников приходится на инженерные подразделения, сопровождение и управление качеством. И их работа напрямую влияет на итоговый продукт, даже если они не участвуют в сборке.

Требования к подтверждению происхождения техники также становятся строже. Аккредитационные комиссии регулярно проверяют наличие оборудования, персонала и производственных линий. Параллельно рынок становится более чувствительным к подмене понятий: в публичном поле появляются кейсы, когда под видом российского продукта на рынок попадала фактически переупакованная импортная техника.

Эти изменения подталкивают локализацию от формальности к реальному производственному контуру. В результате она начинает давать прикладные эффекты для заказчиков — в качестве, предсказуемости поставок, поддержке и возможности адаптации под требования конкретных проектов.

Плюсы локализации: качество, сервис и гибкость

Одно из ключевых преимуществ локального производства — возможность напрямую контролировать качество техники. На российских площадках выстраиваются многоступенчатые системы проверки: входной контроль комплектующих, тесты на вибростенде и в термокамере, нагрузочные испытания. Это позволяет отсеивать некачественные компоненты до начала производства и снижать процент брака до минимальных значений. В результате заказчики получают более предсказуемый продукт, без рисков, связанных с серыми поставками и непрозрачным происхождением деталей.

Не менее важен сервисный контур. Российские производители могут брать на себя полноценные гарантийные обязательства и обеспечивать поддержку по всей стране — фактор, который особенно критичен для B2B-сегмента (бизнес для бизнеса). Зарубежные бренды такой объем сервиса внутри России сейчас не предлагают.

© Пресс-служба российского производителя компьютерной техники iRU

Еще одно преимущество отечественных компаний — выпуск компьютеров под конкретные задачи. Если иностранное производство ориентировано на массовые однотипные устройства, то локальные площадки позволяют подстраиваться под требования заказчика, в том числе в небольших партиях, и учитывать специфику эксплуатации.

Для рабочих станций важна производительность, для корпораций — единообразие парка и совместимость с ИТ-контуром компании, для учебных классов — физическая надежность. Бывают и более типовые запросы. Например, для рабочего места с малым пространством, которому требуется несколько мониторов и подключение к разным сетям, могут потребоваться компактные настольные ПК с несколькими сетевыми портами и видеовыходами. В условиях ограниченного импорта такая гибкость становится конкурентным преимуществом, позволяя бизнесу быстрее запускать проекты и не зависеть от длительных зарубежных поставок.

Нереестровая российская техника

Наряду с техникой, ориентированной на балльную систему и включенной в реестр Минпромторга, развивается и коммерческий сегмент — устройства, которые собираются на российских площадках, но не привязаны к требованиям госреестра.

Такая техника рассчитана прежде всего на обычных пользователей, для которых в приоритете производительность и цена, а также возможность быстро подстроить конфигурацию под текущие задачи: они подходят для работы и повседневных дел. Поскольку устройства собирают в России, то часто они более доступны по цене. К тому же контроль качества и обслуживание внутри страны позволяют сохранять локальный сервис и гарантийную поддержку от производителя.

Бизнесу такая техника тоже помогает закрывать практические потребности: дает доступ к актуальной производительности и позволяет быстрее обновлять парк оборудования. Такие решения востребованы в ритейле, промышленности, телекоммуникациях, логистике, сфере безопасности, коммерческом образовании и медицине.

Как меняется рынок и чего ждать дальше

За последние четыре года российский рынок компьютерной техники прошел ускоренную трансформацию. Уход международных брендов освободил ниши, которые начали заполнять локальные производители. Параллельно вырос спрос на российские решения — сначала как вынужденная мера, а затем как осознанный выбор, основанный на опыте эксплуатации, сервисе и предсказуемости поставок.

Для многих заказчиков определяющими стали практические факторы: стабильная работа оборудования, гарантийная поддержка, возможность оперативно получить нужную конфигурацию. Российские бренды постепенно укрепляют репутацию и позиции в корпоративном сегменте. Тем не менее формирование устойчивого доверия — процесс небыстрый, он требует инвестиций в разработку и дальнейшего развития производственной и сервисной инфраструктуры.

На этом фоне отечественные компании смогли нарастить производственные объемы, расширить инженерные команды и выстроить устойчивые цепочки поставок внутри страны.

Постепенно начинает работать и эффект масштаба: чем больше заказов получают российские производители, тем ниже себестоимость техники и шире возможности для инвестиций в качество, разработку и инфраструктуру. В будущем этот процесс продолжит позитивно влиять на развитие локализации и роста внутренних технологических компетенций — включая производство плат, памяти и элементов электронной базы.

Переход на отечественные решения остается долгосрочной задачей, однако рынок уже движется к промышленной модели, где ключевыми становятся реальные производственные процессы, сервис и способность отвечать на запросы экономики.