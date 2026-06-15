Обзор смартфона Samsung Galaxy A57

Когда мы говорим "средний сегмент", воображение обычно рисует некий смартфон, который выглядит и работает … ну, вроде нормально. Звезд с неба не хватает, но и не раздражает. Samsung Galaxy A57 сразу пытается сломать этот стереотип за счет подчеркнуто премиального дизайна. Сегодня в нашем обзоре новое поколение среднего сегмента от корейского гиганта, который последние пять лет планомерно превращает свою A-серию из "рабочей лошадки" в "почти флагман".

Позиционирование

Если вы не смотрите, как мы, рейтинги продаж смартфонов в России в последние годы, то докладываем: на первых строчках "по деньгам" - обычно iPhone разных поколений, а "в штуках" - Samsung серии A. Не флагманские Galaxy S, а именно "народная" A-серия. И модели с индексом A5x - ее текущий потолок - лучшее, что линейка может предложить. Galaxy A57 - закономерный наследник бестселлера A56, в 2025 году устойчиво входившего в топ-5 продаж в России. Samsung умеет делать аппараты: достаточно хорошие, чтобы их хотели, и достаточно разумные по цене, чтобы их могли себе позволить. A57 - итерационный апгрейд: новый чипсет Exynos 1680, Super AMOLED+ вместо Super AMOLED, IP68 вместо IP67, Bluetooth 6.0, физический датчик приближения вместо виртуального и - впервые в линейке - вариант на 512 ГБ.

Конструкция, дизайн, эргономика

Первое, что замечаешь, когда берешь A57 в руки, - это то, как он неожиданно не замечается. Телефон легкий и тонкий для своей диагонали: 179 граммов при габаритах 161,5 × 76,8 × 6,9 мм. Для сравнения: предшественник A56 весил 198 граммов при толщине 7,4 мм. Почти 20 граммов и полмиллиметра - это уже ощутимо при ежедневном использовании. Из всего нынешнего модельного ряда Samsung тоньше A57 только Galaxy S25 Edge - а это уже смартфон совершенно другого ценового сегмента.

Рама - алюминиевый сплав 7000-й серии, тот же "армированный алюминий", что используется в S-серии. Передняя и задняя панели закрыты стеклом Corning Gorilla Glass Victus+ - одним из лучших защитных стекол на массовом рынке. Экономии на материалах нет, и мы это одобряем. Этим A57 выгодно отличается от конкурентов в среднем сегменте, которые нередко ставят более дешевое стекло или вовсе пластик на заднюю панель.

Дизайн привычный для современной A-серии: прямоугольный корпус с небольшими скруглениями граней, плоский экран, тройной блок камер на задней панели - он чуть выступает, и смартфон слегка покачивается на плоской поверхности. В России доступно четыре цвета: синий, серый, голубой, сиреневый. Samsung заменил прошлогодние пастельные тона на более темную и сдержанную палитру - любители ярких расцветок расстроятся. Нам на обзор, впрочем, досталась единственная светлая версия - голубая. Задняя панель - глянцевое стекло, на темных версиях отпечатки появляются в избытке, а вот на нашей версии они были почти незаметны.

Матовая задняя панель - это одно из немногих ощутимых "социальных различий" между премиальными S-аппаратами и серией A. Чехол и зарядное устройство в комплект не входит - что на фоне китайских конкурентов, где коробка нередко напоминает подарочный набор, обидно.

Зато с защитой все нормально: IP68, выдерживает погружение на 1,5 метра на 30 минут. Сборка тоже на уровне: нет скрипов, люфтов, ощущения "бюджетности".

Что касается эргономики, то несмотря на маленькие рамки и тонкий корпус, дотянуться до верхней части экрана пользователь, если он только не профессиональный баскетболист, не сможет. Все же экран с диагональю 6,7 дюйма, это немало. Сам телефон довольно скользкий и мы бы рекомендовали использовать его с чехлом.

Производительность

Galaxy A57 базируется на чипсете Exynos 1680, изготовленном по 4-нм техпроцессу. Конфигурация ядер: 2 производительных ядра Cortex-A78 на 2,4 ГГц плюс 6 эффективных Cortex-A55 на 2,0 ГГц. Графика - Xclipse 550. Оперативная память в базе - 8 ГБ LPDDR5X, быстрее прошлогоднего LPDDR4X в A56. Накопитель - UFS 3.1, поддержки microSD нет.

В тесте Geekbench 6 смартфон показывает многоядерный результат в районе 4400 баллов - примерно вдвое меньше, чем у флагманского Galaxy S26 Ultra, и заметно ниже, чем у Pixel 10a на чипе Tensor G4 с результатом около 8600 баллов. В комплексном тесте AnTuTu V11 A57 набрал 1371546 баллов. Средний, но вполне приемлемый результат. А вот в бенчмарках Wild Life Extreme Stress Test и CPU Throttling Test, которые показывают возможности процессора работать под длительными высокими нагрузками, падения производительности практически не происходит, что говорит о сбалансированной системе охлаждения.

Прирост производительности относительно A56: CPU на 12,5 %, GPU на 13,8 %, а также улучшение нейропроцессора, или NPU, до 42 %. Для ежедневного использования - браузер, мессенджеры, соцсети, съемка, стриминг - этого более чем хватает: интерфейс плавный, приложения открываются без задержек.

С играми картина немного иная. Call of Duty: Mobile и PUBG Mobile работают на вполне приличных настройках графики. Genshin Impact - с заметными компромиссами по настройкам. Exynos 1680 изначально проектировался с упором на теплоотвод и стабильность, а не на пиковую мощь - Samsung сделал ставку на ровную производительность, а не на рекорды в бенчмарках. Мобильного геймера это не порадует, зато большинство пользователей не заметит разницы.

Показательна история с нейронным процессором - NPU: в задачах ИИ-обработки разрыв между A57 и флагманским Galaxy S26 Plus составляет всего около 6 %. Базовые функции Galaxy AI - "Кружок для поиска", транскрипция звонков, удаление объектов в галерее - работают без заметного отставания. Зато генеративное редактирование фото с текстовыми командами есть только в S-серии.

Экран и звук

6,7-дюймовый дисплей - одна из главных сильных сторон A57. Матрица: Super AMOLED+, разрешение 1080 × 2340 пикселей, плотность 385 ppi. Частота обновления адаптивная - 60 и 120 Гц, но без LTPO-технологии, то есть без возможности опускаться до 1 Гц в режиме ожидания, как во флагманах. Яркость до 1300 нит в автоматическом режиме и 1900 нит в пике. Хорошие показатели для среднего сегмента. Функция Vision Booster автоматически поднимает яркость при ярком освещении - работает вполне надежно. Защитное стекло - Corning Gorilla Glass Victus+, есть HDR10+, Always-On Display.

Цветопередача - приятная, насыщенная, с широким охватом. Минимальная яркость ночью - 1,7 нит; флагманский S26 Plus уходит до 0,9 нит. В темной комнате разница ощутима, но опять же, для своего класса это нормально.

Рамки экрана тонкие - сверху и по бокам вполне флагманские. Небольшой "подбородок" остался, но он довольно тонкий.

Стереодинамики. Неожиданно хорошо. Основной - на нижнем торце, второй - над экраном. Качество звука заметно повыше, чем у предшественника A56: чище, без дребезжания на высокой громкости, с ощутимыми низкими частотами. Сертификация Dolby Atmos присутствует. Разъема 3,5 мм нет.

Программная платформа

Samsung Galaxy A57 работает под управлением Android 16 с оболочкой One UI 8.5 - той же версии, что и на флагманах S26. Гарантированная поддержка - 6 лет обновлений ОС и патчей безопасности. Для среднего сегмента это одно из лучших предложений на рынке: китайские конкуренты часто ограничиваются тремя-четырьмя годами. С другой стороны, эксплуатировать смартфон средней ценовой категории 6 лет? Ну такое.

One UI 8.5 в версии для A57 - это слегка урезанная версия флагманской оболочки. Например, работает Circle to Search: зажать кнопку "Домой", обвести любой объект на экране - и Google ищет его; удобно для поиска актеров, актрис, мест, товаров и пр. Есть и еще пара ИИ-фишек. Чего нет: полноценного Galaxy AI с генеративным редактированием фото, режима DeX, продвинутых функций браузера с ИИ-суммаризацией и другими нейросетевыми опциями.

Предустановленных приложений немного, что большинство сочтет полезным. Samsung здесь ведет себя образцово - разительный контраст с некоторыми китайскими конкурентами. Интерфейс хорошо кастомизируется: "Режимы" позволяют одним тапом переключать наборы настроек, например игровой профиль или ночной режим с монохромным экраном.

А вот оптический сканер отпечатка под экраном мог бы работать и пошустрее. И это не только наше наблюдение.

Аккумулятор, зарядка, время автономной работы

Аккумулятор - 5000 мАч. Та же емкость, что в A56 и флагманском Galaxy S26 Ultra. В 2026 году 5000 мАч - это уже не рекорд, а входной порог для серьезного устройства. На фоне realme GT 8 Pro с 7000 мАч или OnePlus 15 с 7300 мАч Samsung выглядит консервативно. Впрочем, справедливости ради отметим, оба этих аппарата стоят значительно дороже.

Реальная автономность приемлемая. В сценарии веб-серфинга - 13 с половиной часов, видеостриминга - 9 часов, игр - около 10 часов. В целом смартфон уверенно доживает до конца дня. Прирост по сравнению с A56 - 15-20 % за счет нового чипсета и программной оптимизации.

Зарядка - проводная, 45 Вт, USB Power Delivery 3.0. За 30 минут набирается 60-65 % заряда, полная зарядка - примерно 70 минут. Это лучше, чем у iPhone 17e (20 Вт) и Pixel 10a (30 Вт), но хуже, чем у большинства "китайцев" этого класса. Нагрев при зарядке небольшой, держать в руках можно без дискомфорта. Беспроводной зарядки нет - это единственный минус, особенно обидный, поскольку Pixel 10a и iPhone 17e в 2026 году ее предлагают. Зарядное устройство, как мы уже отмечали, Samsung в коробку не кладет… а жаль.

Камеры

Тыльный блок - три модуля. Основная камера: 50 МП, сенсор 1/1,56 дюйма, диафрагма f/1.8, оптическая стабилизация OIS, фазовый автофокус PDAF, размер пикселя 1,0 мкм. Ультраширокоугольная: 13 МП, сенсор 1/3,2 дюйма, f/2.2, 1,12 мкм. Макро: 5 МП, f/2.4 - модуль скорее декоративный; с основной камерой можно получить достаточно детальный крупный план и без него. Телефотокамеры нет - и это ключевой недостаток на фоне некоторых конкурентов. Цифровой зум до 10x формально заявлен, рабочими можно считать только значения до 2-3x. Фронтальная камера: 12 МП, f/2.2, автофокус.

Приложение камеры имеет быстрый запуск, удобное переключение между режимами. Приятная деталь для тех, кто снимает видео: в отличие от многих смартфонов этого ценового уровня, A57 позволяет переключаться между камерами прямо в процессе записи. Видео - 4K при 30 fps или 1080p при 60 fps, 4K60 недоступен.

Основной модуль

Дневная съемка. Картинка технически корректная: хорошая детализация, стабильный баланс белого, умеренная постобработка - Samsung почти не дорисовывает детали с помощью алгоритмов. Оттенки зеленого у листвы естественные, небо не уходит в кислотную синеву. Но при сложном освещении с ярким фоном пересветы появляются чаще, чем хотелось бы.

Ночная съемка. Ночной режим корректно экспонирует кадр, но алгоритмы уже более агрессивно обрабатывают детали и текстуры, и в сложных кадрах типа дерева, освещенного фонарем, листья заметно замыливаются. С более простыми сюжетами - городскими ночными пейзажами - смартфон справляется. В общем, типичная история для среднего сегмента.

Портретный режим - при 1x и 2x зуме: отделение объекта от фона на простых сценах чистое, на волосах и шерсти появляются артефакты по контуру. Оттенки кожи вполне естественные.

Ультраширокоугольный модуль: днем - рабочий, цветовое соответствие основному модулю приемлемое. В темноте качество заметно падает.

Фронтальная камера: достаточная детализация для соцсетей, но изображение немного мягковато. ИИ-инструменты для фото присутствуют и работают. Функция Remastered особенно полезна: добавляет контраст снимкам, которые выглядят чуть плоско, - прямо в галерее. Генеративного редактирования с текстовыми запросами нет.

По характеру система камер A57 - это добротный "средний класс": подходит для семейного архива, мессенджеров и соцсетей, но не для тех, кому важны ночные сцены, зум-съемка и художественная работа с кадром. Соответствующим образом стоит выстраивать ожидания.

Технические характеристики

ОС Android 16, One UI 8.5Процессор Exynos 1680 (4 нм), 2×2,4 ГГц (Cortex-A78) + 6×2,0 ГГц (Cortex-A55)GPU Xclipse 550ОЗУ 8 / 12 ГБ LPDDR5XНакопитель 128 / 256 / 512 ГБ, UFS 3.1; microSD - нетДисплей 6,7", Super AMOLED+, 1080×2340, 120 Гц, до 1900 нит, HDR10+Основная камера 50 МП, 1/1,56", f/1.8, OIS, PDAFУльтраширокоугольная 13 МП, 1/3,2", f/2.2Макро 5 МП, f/2.4Фронтальная 12 МП, f/2.2, автофокусАккумулятор 5000 мАчЗарядка 45 Вт проводная (PD 3.0), беспроводной зарядки нетWi‑Fi Wi‑Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac)Bluetooth 6.0NFC5GUSB Type-C 2.0Защита IP68Габариты 161,5 × 76,8 × 6,9 ммВес 179 гЦвета Navy, Gray, Icyblue, Lilac

Вердикт

Galaxy A57 - хороший смартфон для большинства людей, которые не ставят смартфон в центр цифровой жизни. Тонкий и легкий корпус с премиальными материалами, яркий экран, оболочка с шестилетней поддержкой, IP68, надежная сборка и быстрая зарядка 45 Вт - хороший, понятный набор характеристик. Однако за 49 тыс. руб., которые за него просили на старте продаж, у него есть очевидные слабые места: Exynos 1680 не рассчитан на игры с "тяжелой графикой", камеры лишены телевика и слабы ночью, беспроводной зарядки нет. Но… многое изменилось. Сейчас Galaxy A57 можно найти на маркетплейсах за 27 тыс. руб. (128 ГБ) и 30 тыс. руб. (256 ГБ). В контексте такой цены все вышеперечисленные компромиссы кажутся вполне приемлемыми.

Рекомендуем тем, кто хочет сбалансированный, красивый, надежный, легкий телефон с большим экраном и долгой поддержкой в экосистеме Samsung, кто ценит стабильность и не гоняется за рекордами в бенчмарках. Не рекомендуем геймерам и активным мобильным фотографам - для них в той же ценовой нише есть более убедительные предложения.