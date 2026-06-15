Ноутбуки Lenovo ThinkBook 16p 2026 получили Core Ultra 7 251HX и RTX 5060

Lenovo представила новые варианты ноутбука ThinkBook 16p 2026. Теперь их оснащают также процессорами Intel Core Ultra 7 251HX и видеокартами Nvidia GeForce RTX 5060.

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Цена в Китае — 15 999 юаней (около 2362 долларов). В комплекте 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ.

Экран 16 дюймов, разрешение 3200×2000. Частота обновления 165 Гц, яркость до 500 нит. Дисплей передаёт 100% цветового пространства DCI-P3 и откалиброван на заводе. Поддерживаются Nvidia G-Sync и Dolby Vision.

© Lenovo

Память и накопитель можно заменить самостоятельно: два слота DDR5 позволяют установить до 64 ГБ ОЗУ, два слота M.2 PCIe до 4 ТБ суммарного объёма SSD. Охлаждение обеспечивают два вентилятора с медными радиаторами.

Порты: два Thunderbolt 4, три USB-A, HDMI 2.1, SD-кардридер и разъём для наушников. Есть сертификация прочности MIL-STD-810H.

Аккумулятор 85 Вт·ч, быстрая зарядка до 50% за 30 минут.